Революционная технология: Samsung выпустила гигантский монитор Odyssey Neo G9 (видео)

Разработчики впервые использовали в игровой модели технологию Quantum Mini-LED, которая обеспечивает высокую яркость и полностью убирает размытие.

9 августа компания Samsung объявила о старте продаж огромного игрового монитора Odyssey Neo G9.

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Об этом сообщил портал Android Authority.

Samsung начала принимать предзаказы еще 29 июля, теперь же Odyssey Neo G9 с диагональю 49 дюймов можно свободно купить онлайн или у ритейлеров. В США их продают примерно за $2500.

Новинка является модернизированной версией модели G9, которая появилась на рынке в 2020 году. Главным отличием стала Quantum Mini LED — компания впервые использовала эту технологию вместо QLED в игровом мониторе.

Суть Quantum Mini LED заключается в использовании панелей из очень маленьких светодиодов размером от 0,1 до 0,2 мм, которые обеспечивают 2048 зон локального затемнения (у G9 их всего 10). Технология локального затемнения улучшает качество картинки, повышая или снижая яркость на разных участках экрана, при этом значительно сокращается энергопотребление. Благодаря специальному микрослою, каждый светодиод самостоятельно излучает и рассеивает свет. В результате изображение получается плавным и естественным, без помех и размытий, которые иногда допускают другие мониторы.

[ + – ] Новый монитор Odyssey Neo G9 Фото: The Verge

Odyssey Neo G9 обладает сильным изгибом 1000R и супер-широким Dual QHD разрешением 5,120 на 1,440 пикселей, а также матрицу вертикального выравнивания (Vertical Alignment или сокращенно VA). С такими характеристиками он заменяет два изогнутых монитора с разрешением 1440p. Панели Quantum Mini обеспечивают пиковую яркость до 2000 нит, статистическую контрастность — 1 000 000:1, они также поддерживают технологии визуализации с расширенным динамическим диапазоном HDR и HDR 10+. Время отклика от серого к серому (минимальный срок для изменения яркости) составляет 1 мс.

Монитор отлично подходит для игр благодаря частоте до 240 Гц. Он также совместим с игровыми технологиями G-Sync и FreeSync Premium Pro. Устройство оборудовано одним DisplayPort 1.4, двумя портами HDMI 2.1 с поддержкой динамической частоты обновления Variable Refresh Rate (VRR), двумя USB-портами и разъемом для наушников. Задняя часть корпуса выполнена в белом цвете, а передняя — в черном.

"Я был впечатлен сразу многими вещами: насколько чистым выглядел контраст, даже когда я вращал мышью, и насколько насыщенными выглядели некоторые глубокие цвета", — прокомментировал Кэмерон Фолкнер из издания The Verge.

Ранее стало известно, что Samsung создаст экран с диагональю 1000 дюймов под названием The Wall ("Стена"). Компания предлагает использовать такой монитор для рекламы в торговых центрах или аэропортах.