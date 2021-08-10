Революційна технологія: Samsung випустила гігантський монітор Odyssey Neo G9 (відео)

Розробники вперше використали в ігровій моделі технологію Quantum Mini-LED, яка забезпечує високу яскравість і повністю прибирає розмиття.

9 серпня компанія Samsung оголосила про старт продажів величезного ігрового монітора Odyssey Neo G9.

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Про це повідомив портал Android Authority.

Samsung почала приймати попередні замовлення ще 29 липня, тепер же Odyssey Neo G9 з діагоналлю 49 дюймів можна вільно купити онлайн або у рітейлерів. У США їх продають приблизно за $2500.

Новинка є модернізованою версією моделі G9, яка з'явилася на ринку у 2020 році. Головною відмінністю стала Quantum Mini LED — компанія вперше використовувала цю технологію замість QLED в ігровому моніторі.

Суть Quantum Mini LED полягає у використанні панелей з дуже маленьких світлодіодів розміром від 0,1 до 0,2 мм, які забезпечують 2048 зон локального затемнення (у G9 їх всього 10). Технологія локального затемнення покращує якість картинки, підвищуючи або знижуючи яскравість на різних ділянках екрану, при цьому значно скорочується енергоспоживання. Завдяки спеціальному мікрошару, кожен світлодіод самостійно випромінює і розсіює світло. В результаті зображення виходить плавним і природним, без перешкод і розмиття, які іноді допускають інші монітори.

[ + – ] Новий монітор Odyssey Neo G9 Фото: Bridenstine

Odyssey Neo G9 має сильний вигин 1000R і супер-широкий Dual QHD розширенням 5,120 на 1,440 пікселів, а також матрицю вертикального вирівнювання (Vertical Alignment або скорочено VA). З такими характеристиками він замінює два вигнутих монітори із роздільною здатністю 1440p. Панелі Quantum Mini забезпечують пікову яскравість до 2000 ніт, статистичну контрастність — 1 000 000:1, вони також підтримують технології візуалізації з високим динамічним діапазоном HDR і HDR 10+. Час відгуку від сірого до сірого (мінімальний термін для зміни яскравості) становить 1 мс.

Монітор чудово підходить для ігор завдяки частоті до 240 Гц. Він також сумісний з ігровими технологіями G-Sync і FreeSync Premium Pro. Пристрій обладнаний одним DisplayPort 1.4, двома портами HDMI 2.1 з підтримкою динамічної частоти поновлення Variable Refresh Rate (VRR), двома USB-портами і роз'ємом для навушників. Задня частина корпусу виконанаув білому кольорі, а передня — в чорному.

"Я був вражений відразу багатьма речами: наскільки чистим виглядав контраст, навіть коли я обертав мишею, і наскільки насиченими виглядали деякі глибокі кольори", — прокоментував Кемерон Фолкнер з видання The Verge.

Раніше стало відомо, що Samsung створить екран з діагоналлю 1000 дюймів під назвою The Wall ("Стіна"). Компанія пропонує використовувати такий монітор для реклами у торгових центрах або аеропортах.