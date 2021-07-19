Приголомшливий і величезний: Samsung створить екран з діагоналлю 1000 дюймів (фото)

Дисплей буде працювати на базі нейронних мереж.

Корейський Техногігант Samsung розпочав роботу над 1000-дюймовим дисплеєм, призначеним для комерційних цілей.

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Про це повідомляє New Atlas.

Компанія почала проект The Wall ще у 2018 році. На виставці CES дебютував дисплей на 146 дюймів, що складається з окремих екранів. У наступному році Samsung представила ще більший варіант на 292 дюйми з роздільною здатністю 8К і технологією Micro LED.

[ + – ] The Wall 2021 Фото: Samsung

"The Wall 2021 — це наш найбільш захопливий і універсальний дисплей, який дає компаніям можливість продемонструвати свої товари і послуги у всій красі", — говорить старший віцепрезидент Samsung по бізнесу візуальних дисплеїв Хесон Ха.

У моделі 2021 року кожен світлодіод зменшений для поліпшення однорідності кольору і підвищення контрастності. Дисплей також матиме роздільну здатність 8К, але з частотою вже в 120 Гц. Для цього їх оснастять новим процесором Micro AI, який використовує до 16-ти різних моделей нейронних мереж для аналізу й оптимізації кожного кадру для видалення шуму і підвищення контрасту.

[ + – ] The Wall 2021 Фото: Samsung

Завдяки модульності, The Wall зможе змінювати конфігурацію і бути:

опуклим,

увігнутим,

L-подібним,

нахиленим під різними кутами.

Максимальна яскравість дисплея — 1600 ніт, чого може вистачити для освітлення в торгових центрах або залах очікування в аеропортах. Також розробка підтримує Micro HDR і Micro Motion для реалістичного зображення. Після всіх поліпшень корпус дисплея став приблизно вдвічі меншим, ніж торішня модель.

Вартість новинки не розголошується, але тисячі-дюймовий дисплей уже доступний до попередніх замовлень у деяких країнах світу.

Нагадаємо, у мережу витекли дані про нові пристрої Samsung Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3.

Раніше компанія Samsung розробила супереластичні дисплеї для переносних медичних пристроїв.