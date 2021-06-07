Samsung розробила супереластичні дисплеї для медичних пристроїв, які носяться (фото)

Пристрій буде сприйматися людиною як частина тіла, і не втратить ефективності навіть після 1000 розтягування.

Компанія Samsung Electronics розробила дисплей, який розтягується, на основі OLED-світлодіодів для медичних пристроїв.

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Про це повідомляє The Korea Times.

Дисплеї, завдяки технології органічних світлодіодів OLED, можна буде використовувати для пристроїв, які носяться і відстежують біометричні показники людини, наприклад, серцебиття у режимі реального часу.

Інженерам підрозділу Samsung Advanced Institute of Technology вдалося інтегрувати в еластичний дисплей датчик фотоплетізмографії. Розробка, як стверджують в компанії, не відчуватиметься на тілі, вона буде сприйматися як частина шкіри. Це дозволить використовувати її не тільки при навантаженнях, але і під час сну.

[ + – ] Еластичні дисплеї з датчиками Фото: Samsung Global Newsroom

Дисплей вдалося зробити еластичним за рахунок зміни структури "еластомеру" — це дуже гнучкий полімерний матеріал, який здатний не втрачати своїх характеристик при розтягуванні до 30%. Більше того, OLED-екран і все датчики також не втрачають своїх функцій при розтягуванні. Пристрій продовжував стабільно працювати навіть після 1000 розтягування.

[ + – ] Демонстрація властивостей еластомеру Фото: Samsung Global Newsroom

Головний дослідник Юн Ен-цзюнь стверджує, що технологію носяться медичних пристроїв можна буде використовувати як для дорослих, так і для немовлят.

Нагадаємо, раніше Samsung показала три принципово нових дисплеї, які складаються в три рази.

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