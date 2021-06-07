Samsung разработала суперэластичные дисплеи для носимых медицинских устройств (фото)

Устройство будет восприниматься человеком как часть тела, и не потеряет эффективности даже после 1000 растягиваний.

Компания Samsung Electronics разработала растягиваемый дисплей на основе OLED-светодиодов для медицинских устройств.

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Об этом сообщает The Korea Times.

Дисплеи, благодаря технологии органических светодиодов OLED, можно будет использовать для носимых устройств, которые отслеживают биометрические показатели человека, например, сердцебиение в режиме реального времени.

Инженерам подразделения Samsung Advanced Institute of Technology удалось интегрировать в растягиваемый дисплей датчик фотоплетизмографии. Разработка, как утверждают в компании, не будет ощущаться на теле, она будет восприниматься как часть кожи. Это позволит использовать ее не только при нагрузках, но и во время сна.

[ + – ] Тянущиеся дисплеи с датчиками Фото: Samsung Global Newsroom

Дисплей удалось сделать растягиваемым за счет изменения структуры "эластомера" — это очень гибкий полимерный материал, который способен не терять своих характеристик при растяжении до 30%. Более того, OLED-экран и все датчики также не теряют своих функций при растягивании. Устройство продолжало стабильно работать даже после 1000 растягиваний.

[ + – ] Демонстрация свойств эластомера Фото: Samsung Global Newsroom

Главный исследователь Юн Ён-цзюнь утверждает, что технологию носимых медицинских устройств можно будет использовать как для взрослых, так и для младенцев.

Напомним, ранее Samsung показала три принципиально новых дисплея, которые складываются в три раза.

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