Зіпсували прем'єру: у мережу витекли дані про нові пристрої Samsung (фото)

Компанія офіційно не повідомляла про вихід девайсів, зображення яких просочилися в інтернет. При цьому фото повністю відповідають чуткам про те, якими будуть ці пристрої.

Американський блогер, який спеціалізується на ринку технологій, — Еван Бласс — опублікував на своїй сторінці у Twitter фото і характеристики пристроїв з нової лінійки Samsung, яку збираються представити на Samsunfg Galaxy Unpacked 11 серпня.

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Мова, зокрема, йде про два нових складних Galaxy, новий телефон Galaxy FE, два нових годинники Galaxy і набір нових навушників Galaxy Buds, повідомляє видання theverge.com.

Що стосується складних предметів, то Бласс опублікував гіфки, імовірно, Galaxy Z Fold 3, що підтримує стилус S Pen, а також Galaxy Z Flip 3.

Z Fold 3 планують продавати в білому, зеленому і чорному кольорах, а ось Z Flip 3 — у фіолетовому, чорному, золотому і зеленому.

Бласс також включив гіфки апарату, який, за чутками, буде називатися Samsung Galaxy S21 FE. Його випустять у білому, жовто-сірому, фіолетовому і чорному кольорах.

Блогер поділився також зображеннями нового годинника Samsung. Одна модель повністю відповідає чуткам про те, як буде виглядати Samsung Galaxy Watch 4 Classic з обертовою лицьовою панеллю і двома кнопками з правого боку. Як очікується, вони будуть виходити в білому, чорному і сірому кольорах і будуть працювати на новій платформі розумних годинників Google і Samsung.

Зображення інших годинників відповідають чуткам про те, як буде виглядати Galaxy Watch Active. Блогер поділився зображеннями годинника в сірому, темно-зеленому, білому, персиковому кольорах.

Серед гіфок також є зображення навушників, які відповідають чуткам про те, як будуть виглядати Galaxy Buds 2 з активним шумозаглушенням. Вони представлені в сірому, фіолетовому і білому кольорах.

Варто зазначити, що Samsung офіційно не оголошувала про вихід цих продуктів 11 серпня, тому не виключено, що якісь із гаджетів не будуть презентовані в цей день. Однак, з огляду на попередні витоки, які публікував Еван Гласс, цілком можливо, що він розкрив найважливіші новини з майбутнього заходу Samsung Unpacked.

Нагадаємо, Samsung розробила супереластичні дисплеї для переносних медичних пристроїв, які не втратять ефективності навіть після 1000 розтягувань.

Також компанія розробила три нових дисплеї, що згинаються. Зокрема, було презентовано екран, який складається втричі.