Испортили премьеру: в Сеть утекли данные о новых устройствах Samsung (фото)

Компания официально не сообщала о выходе девайсов, изображения которых просочились в Интернет. При этом фото полностью соответствуют слухам о том, какими будут эти устройства.

Американский блогер, специализирующийся на рынке технологий, — Эван Бласс — опубликовал на своей странице в Twitter фото и характеристики устройств из новой линейки Samsung, которую собираются представить на Samsunfg Galaxy Unpacked 11 августа.

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Речь, в частности, идет о двух новых складных Galaxy, нового телефона Galaxy FE, двух новых часов Galaxy и набора новых набора наушников Galaxy Buds, сообщает издание theverge.com.

Что касается складных предметов, то Бласс опубликовал гифки, предположительно, Galaxy Z Fold 3, поддерживающий стилус S Pen, а также Galaxy Z Flip 3.

Z Fold 3 планируют продавать в белом, зеленом и черном цветах, а вот Z Flip 3 — в фиолетовом, черном, золотом и зеленом.

Бласс также включил гифки аппарата, который, по слухам, будет называться Samsung Galaxy S21 FE. Его выпустят в белом, желто-сером, фиолетовом и черном цветах.

Блогер поделился также изображениями новых часов Samsung. Одна модель полностью соответствует слухам о том, как будет выглядеть Samsung Galaxy Watch 4 Classic с вращающейся лицевой панелью и двумя кнопками с правой стороны. Как ожидается, они будут выходить в белом, черном и сером цветах и будут работать на новой платформе умных часов Google и Samsung.

Изображения других часов соответствуют слухам о том, как будет выглядеть Galaxy Watch Active. Блогер поделился гифками часами в сером, темно-зеленом, белом, персиковом цветами.

Среди гифок также есть изображения наушников, которые соответствуют слухам о том, как будут выглядеть Galaxy Buds 2 с активным шумоподавлением. Они представлены в сером, фиолетовом и белом цветах.

Следует отметить, что Samsung официально не объявляла о выходе этих продуктов 11 августа, потому не исключено, что какие-то из гаджетов не будут презентованы в этот день. Однако учитывая предыдущие утечки, которые публиковал Эван Гласс, вполне возможно, что он раскрыл наиболее важные новости с грядущего мероприятия Samsung Unpacked.

Напомним, Samsung разработала суперэластичные дисплеи для носимых медицинских устройств, которые не потеряют эффективности даже после 1000 растягиваний.

Также компания разработала три новых сгибающихся дисплея. В частности, был презентован экран, который складывается втрое.