Впечатляющий и огромный: Samsung создаст экран с диагональю 1000 дюймов (фото)

Дисплей будет работать на базе нейронных сетей.

Корейский техногигант Samsung начала работу над 1000 дюймовым дисплеем, предназначенную для коммерческих целей.

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Об этом сообщает New Atlas.

Компания начала проект The Wall еще в 2018 году. На выставке CES дебютировал дисплей на 146 дюймов, состоящий из отдельных экранов. В следующем году Samsung представила еще более крупный вариант на 292 дюйма с разрешением 8К и технологией Micro LED.

[ + – ] The Wall 2021 Фото: Samsung

"The Wall 2021 — это наш самый захватывающий и универсальный дисплей, который дает компаниям возможность продемонстрировать свои товары и услуги во всей красе", — говорит старший вице-президент Samsung по бизнесу визуальных дисплеев Хесон Ха.

В модели 2021 года каждый светодиод уменьшен для улучшения однородности цвета и повышения контрастности. Дисплей также будет иметь разрешение 8К, но с частотой уже в 120 Гц. Для этого их оснастят новым процессором Micro AI, использующий до 16-ти различных моделей нейронных сетей для анализа и оптимизации каждого кадра для удаления шума и повышения контраста.

[ + – ] The Wall 2021 Фото: Samsung

Благодаря модульности, The Wall сможет менять конфигурацию и быть:

выпуклым,

вогнутым,

L-образным,

наклоненным под разными углами.

Максимальная яркость дисплея — 1600 нит, чего может хватить для освещения в торговых центрах или залах ожидания в аэропортах. Также разработка поддерживает Micro HDR и Micro Motion для реалистичного изображения. При всех улучшениях корпус дисплея стал примерно вдвое меньшим, чем прошлогодняя модель.

Стоимость новинки не разглашается, но 1000 дюймовый дисплей уже доступен к предзаказу в некоторых странах мира.

Напомним, в сеть утекли данные о новых устройствах Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Ранее компания Samsung разработала суперэластичные дисплеи для носимых медицинских устройств.