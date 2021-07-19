Впечатляющий и огромный: Samsung создаст экран с диагональю 1000 дюймов (фото)
Дисплей будет работать на базе нейронных сетей.
Корейский техногигант Samsung начала работу над 1000 дюймовым дисплеем, предназначенную для коммерческих целей.
Об этом сообщает New Atlas.
Компания начала проект The Wall еще в 2018 году. На выставке CES дебютировал дисплей на 146 дюймов, состоящий из отдельных экранов. В следующем году Samsung представила еще более крупный вариант на 292 дюйма с разрешением 8К и технологией Micro LED.
"The Wall 2021 — это наш самый захватывающий и универсальный дисплей, который дает компаниям возможность продемонстрировать свои товары и услуги во всей красе", — говорит старший вице-президент Samsung по бизнесу визуальных дисплеев Хесон Ха.
В модели 2021 года каждый светодиод уменьшен для улучшения однородности цвета и повышения контрастности. Дисплей также будет иметь разрешение 8К, но с частотой уже в 120 Гц. Для этого их оснастят новым процессором Micro AI, использующий до 16-ти различных моделей нейронных сетей для анализа и оптимизации каждого кадра для удаления шума и повышения контраста.
Благодаря модульности, The Wall сможет менять конфигурацию и быть:
- выпуклым,
- вогнутым,
- L-образным,
- наклоненным под разными углами.
Максимальная яркость дисплея — 1600 нит, чего может хватить для освещения в торговых центрах или залах ожидания в аэропортах. Также разработка поддерживает Micro HDR и Micro Motion для реалистичного изображения. При всех улучшениях корпус дисплея стал примерно вдвое меньшим, чем прошлогодняя модель.
Стоимость новинки не разглашается, но 1000 дюймовый дисплей уже доступен к предзаказу в некоторых странах мира.
Напомним, в сеть утекли данные о новых устройствах Samsung Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.
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