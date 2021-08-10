Оштрафуют, посадят и отключат связь: чем может грозить пользование "серыми" смартфонами в Украине

Народные депутаты разрабатывают законопроекты для борьбы с контрабандой телефонов. В худшем случае нарушителя отправят в тюрьму сроком на 6 лет.

Фракция "Слуга народа" хочет внедрить принудительную регистрацию абонентов и удаленную блокировку "серых" смартфонов, а также разработать меру пресечения за продажу нелегальной мобильной техники.

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Об этом пишет "Экономическая правда", которая ознакомилась с этими документами.

По данным издания, над законодательной инициативой с апреля 2021 года работают члены комитета Верховной Рады по цифровой трансформации во главе с нардепом Александром Федиенко ("Слуга народа"). Авторы рассчитывают, что блокировка незарегистрированных смартфонов и привлечение к уголовной ответственности принесут дополнительные деньги в государственный бюджет. Законопроекты пока не зарегистрированы, однако уже изучаются рабочей группой, в состав которой вошли представители государственных органов, общественных организаций и мобильных операторов. Нововведения могут вступить в силу уже с 1 января 2023 года.

В каких случаях предусматривается регистрация и блокировка смартфонов по ІМЕІ

Один из законопроектов предлагает принудительно регистрировать абонентов сотовой связи — каждый владелец смартфона обязан будет идентифицировать свою личность, заключив договор с оператором. Если этого не сделать, то с 2023 года компаниям придется отключать клиентов, т.е. попросту блокировать доступ к мобильной сети. Делаться это будет на основании, прописанном в другом законопроекте, который обяжет мобильных операторов создавать локальные базы данных ІМЕІ (International Mobile Equipment Identity или международный идентификатор мобильного оборудования, — ред.) — это специальный номер, который получают все телефоны, он используется для идентификации устройства в сети. При помощи такого кода компания-оператор может отследить аппарат и удаленно заблокировать его в своей сети. Если устройство находится в "черном списке" ІМЕІ-номеров (это говорит о том, что оно было ввезено в страну и продано нелегально), тогда владельцев таких смартфонов останутся вне мобильной сети.

Нардепы предлагают продавать в Украине только телефоны, ІМЕІ которых содержатся в реестре и разрешены для использования, т.е., находящиеся в "белом списке". Государственная служба по защите потребителей должна будет вести учет таких устройств и контролировать их оборот. Операторам же придется проверять новые коды, информировать абонентов о возможных санкциях и блокировать их в случае необходимости. Пользователи обязаны будут самостоятельно регистрировать устройства, которым выдали временное разрешение на выход в сеть сроком на два месяца.

Срок за анонимность: что грозит продавцам "серых" смартфонов

Третий законопроект предусматривает изменение в Уголовный кодекс. Так, статьей №201-1 предусмотрена мера пресечения за контрабанду телефонов — штраф в размере 34 тыс. грн или лишение свободы на срок до 3-х лет за первое нарушение, и до 6-ти лет — за второе.

Уголовную ответственность также хотят ввести за изменение ІМЕІ-кодов (это возможно сделать при помощи специального программного обеспечения, — ред.). Нарушителей предлагают штрафовать на 17 тыс. грн за первую попытку, а за повторный проступок — лишать свободы на 2 года.

Еще депутаты предлагают наказывать за продажу украденных или поддельных смартфонов, которые можно вычислить по ІМЕІ. Тем, кто впервые попадется на этом, грозит штраф в размере 8,5 тыс. грн, а также тюремное заключение на срок до 2-х лет.

[ + – ] Законотворцы снова собираются бороться с ввозом "серых" смартфонов Фото: Unsplash

Плата за легальность: как новые законы могут помочь украинцам

В пояснительной записке нардепы отмечают, что в 2020 году продажи смартфонов в Украине принесли 33 млрд грн, а это 30% всего рынка бытовой техники. Как подсчитали эксперты, из-за нелегального импорта смартфонов бюджет недополучил около 7 млрд грн НДС.

В прошлом году объем "черного" импорта смартфонов составил 7,45 млрд грн и продавцы уклонились от уплаты налогов на сумму 1,49 млрд грн. Еще около 20% от совокупного объема рынка составили товары, цены на которые искусственно занижали при ввозе в Украину.

В Минцифры объяснили "ЭП", что законопроекты заставят абонентов тщательно проверять законность покупки смартфонов, иначе их могут отключить от мобильной сети. Фактически, государство перекладывает на пользователей свою ответственность за борьбу с незаконной торговлей, считает медиа. Представитель министерства также отметил, что уголовная ответственность, прописанная в проектах законов, не соответствует степени общественной угрозы, которую представляет продажа гаджетов, вдобавок, авторы не учли объемы и стоимость оборудования. Таким образом человека могут посадить на 6 лет как за ввоз крупной партии контрабандной техники, так и за владение одним "серым" смартфоном.

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