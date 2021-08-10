Оштрафують, посадять і відключать зв'язок: чим може загрожувати користування "сірими" смартфонами в Україні

Народні депутати розробляють законопроєкти для боротьби з контрабандою телефонів. У гіршому випадку порушника відправлять до в'язниці терміном на 6 років.

Фракція "Слуга народу" хоче впровадити примусову реєстрацію абонентів і віддалене блокування "сірих" смартфонів, а також розробити запобіжний захід за продаж нелегальної мобільної техніки.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це пише "Економічна правда", яка ознайомилася з цими документами.

За даними видання, над законодавчою ініціативою з квітня 2021 року працюють члени комітету Верховної Ради з цифрової трансформації на чолі з нардепом Олександром Федієнком ("Слуга народу"). Автори розраховують, що блокування незареєстрованих смартфонів і притягнення до кримінальної відповідальності принесуть додаткові гроші до державного бюджету. Законопроєкти поки не зареєстровані, проте вже вивчаються робочою групою, до складу якої увійшли представники державних органів, громадських організацій і мобільних операторів. Нововведення можуть набути чинності вже з 1 січня 2023 року.

У яких випадках передбачається реєстрація і блокування смартфонів за ІМЕІ

Один із законопроєктів пропонує примусово реєструвати абонентів стільникового зв'язку — кожен власник смартфона зобов'язаний буде ідентифікувати свою особу, уклавши договір з оператором. Якщо цього не зробити, то з 2023 року компаніям доведеться відключати клієнтів, тобто просто блокувати доступ до мобільної мережі. Робитися це буде на підставі, прописаному в іншому законопроєкті, який зобов'яже мобільних операторів створювати локальні бази даних ІМЕІ (International Mobile Equipment Identity або міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання, — ред.) — це спеціальний номер, який отримують всі телефони, він використовується для ідентифікації пристрою в мережі. За допомогою такого коду компанія-оператор може відстежити апарат і віддалено заблокувати його в своїй мережі. Якщо пристрій знаходиться в "чорному списку" ІМЕІ-номерів (це говорить про те, що він був ввезений у країну і проданий нелегально), тоді власники таких смартфонів залишаться поза мобільної мережі.

Нардепи пропонують продавати в Україні тільки телефони, ІМЕІ яких містяться в реєстрі та дозволені для використання, тобто, ті, що знаходяться в "білому списку". Державна служба із захисту споживачів повинна буде вести облік таких пристроїв і контролювати їхній обіг. Операторам же доведеться перевіряти нові коди, інформувати абонентів про можливі санкції і блокувати їх у разі потреби. Користувачі зобов'язані будуть самостійно реєструвати пристрої, яким видали тимчасовий дозвіл на вихід у мережу терміном на два місяці.

Термін за анонімність: що загрожує продавцям "сірих" смартфонів

Третій законопроєкт передбачає зміну до Кримінального кодексу. Так, статтею №201-1 передбачений запобіжний захід за контрабанду телефонів — штраф у розмірі 34 тис. грн або позбавлення волі терміном до 3-х років за перше порушення, і до 6-ти років — за друге.

Кримінальну відповідальність також хочуть ввести за зміну ІМЕІ-кодів (це можливо зробити за допомогою спеціального програмного забезпечення, — ред.). Порушників пропонують штрафувати на 17 тис. грн за першу спробу, а за повторний проступок — позбавляти волі на 2 роки.

Ще депутати пропонують карати за продаж вкрадених або підроблених смартфонів, які можна вирахувати за ІМЕІ. Тим, хто вперше попадеться на цьому, загрожує штраф у розмірі 8,5 тис. грн, а також тюремне ув'язнення на термін до 2-х років.

[ + – ] Законотворці знову збираються боротися з ввезенням "сірих" смартфонів Фото: allergic

Плата за легальність: як нові закони можуть допомогти українцям

У пояснювальній записці нардепи зазначають, що в 2020 році продажі смартфонів в Україні принесли 33 млрд грн, а це 30% всього ринку побутової техніки. Як підрахували експерти, через нелегальний імпорт смартфонів бюджет недоотримав майже 7 млрд грн ПДВ.

У минулому році обсяг "чорного" імпорту смартфонів склав 7,45 млрд грн і продавці ухилилися від сплати податків на суму 1,49 млрд грн. Ще майже 20% від сукупного обсягу ринку склали товари, ціни на які штучно занижували після ввезення в Україну.

У Мінцифри пояснили "ЕП", що законопроєкти змусять абонентів ретельно перевіряти законність покупки смартфонів, інакше їх можуть відключити від мобільної мережі. Фактично, держава перекладає на користувачів свою відповідальність за боротьбу з незаконною торгівлею, вважає медіа. Представник міністерства також зазначив, що кримінальна відповідальність, прописана в проєктах законів, не відповідає ступеню суспільної загрози, яку являє продаж гаджетів, до того ж, автори не врахували обсяги і вартість обладнання. Так, людину можуть посадити на 6 років як за ввезення великої партії контрабандної техніки, так і за володіння одним "сірим" смартфоном.

Раніше Фокус розбирався в ризиках введення цифрових паспортів в Україні. Згідно із законопроєктом №4355, ухваленого Верховною Радою, віртуальний документ у додатку "Дія" прирівнюється з фізичним.