В Туркменистане для подключения к Интернету требуют принести клятву на Коране

В этой стране подключится к Сети нелегко — люди могут ждать разрешения по полгода. А теперь власти требуют от пользователей клятв в отказе от VPN.

В Туркменистане для подключения к Интернету отныне надо будет принести клятву на Коране об отказе от VPN.

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Об этом сообщает Туркменская служба Радио Свобода.

Туркменистан является одной из самых закрытых стран мира. Сюда нелегко попасть, а местные жители сталкиваются с многочисленными преградами, когда даже пытаются подключиться к Интернету. Иногда этого приходится ждать по полгода.

Так, одна из местных жительниц рассказала, что когда она, наконец, дождалась, то от нее потребовали поклясться на священном для мусульман Коране в том, что она не будет пользоваться услугами VPN.

"А без VPN никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать" — говорит женщина. И это был не единичный случай.

Сейчас в Туркменистане заблокированы страницы социальных сетей, сайты, предлагающие VPN-сервисы. Для жителей страны закрыт доступ к Facebook и Twitter, YouTube, мессенджеры типа Viber, WeChat, WhatsApp и даже Telegram тоже не работает. Заблокированы сайты с видеороликами и даже сайт Президента России как-то попал под запрет.

Мастеров, которые за плату устанавливали VPN-сервисы на телефоны, арестовывали по обвинению в том, что они сотрудничали с иностранными технологическими компаниями для слежки за гражданами в Сети.

Напомним, VPN (английская аббревиатура расшифровывается как "частная виртуальная сеть") — технология, помимо прочего, позволяющая защищать конфиденциальность пользователей Сети и обходить блокировки, маскируя IP-адреса пользователей.

Это не первый раз, когда в Туркменистане от граждан требуют клятв. Но в прошлом они клялись на "Рухнаме": книге нравственных наставлений и философских размышлений, перемежаемых легендами и историческими экскурсами, автором которой считается первый президент страны Сапармурад Ниязов.

Кроме VPN в стране существуют множество запретов. Так, с 2015 года запрещен ввоз машин черного и других темных цветов. Запрет на машины темных оттенков в стране объясняется симпатией главы республики Гурбангулы Бердымухамедова к светлым тонам.

[ + – ] Центр Ашхабада Фото: Arzuw News

С 2018 года женщинам запрещено водить автомобиль. Причиной этому стала статистика, которую главе государства представил министр МВД Исгендер Муликов. Из нее следовало, что большая часть ДТП происходит по вине водителей-женщин или с их участием. В итоге президент поручил министру "исправить ситуацию".

Также женщинам запрещено носить открытые купальники, работницам бюджетных учреждений запрещено красить ногти, носить золотые украшения и осветлять волосы. А незамужние девушки или женщины не могут гулять после 21.00. Все эти запреты объясняются борьбой за нравственность.

[ + – ] Туркменские женщины Фото: Arzuw News

В борьбе за эстетику в Туркменистане запрещено "уродовать" фасады спутниковыми тарелками и кондиционерами, но в стране, где температура летом поднимается выше 40 градусов, последний запрет чаще игнорируют.

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