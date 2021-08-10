Интернет течет рекой: в Великобритании решили объединить интернет-каналы с водопроводом

Британское правительство планирует проложить гигабитные кабели по трубам, чтобы сэкономить деньги на установке столбов и рытье траншей.

Правительство Великобритании решило выделить £4 млн (148,6 млн грн) на исследования по внедрению интернет-сети "в водопровод".

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Об этом пишет сайт Datacenter Dynamics.

Британские власти запустили программу под названием Fibre in Water (FiW), что переводится как "оптоволокно в воде". Она должна снизить затраты на расширение оптоволоконных сетей гигабитного класса, ведь на установку столбов и прокладку воздушных линий уходит около 80% всех средств в этой отрасли.

"Проект призван продемонстрировать, как жизненно важные инфраструктуры (водоснабжение и телекоммуникации) можно объединить, и при этом сэкономить", — отметили в Министерстве по делам культуры, СМИ и спорта.

В рамках открытого конкурса ученые получат деньги на проекты, связанные с прокладкой широкополосной интернет-связи в удаленных районах. Специалистам придется изучать технические, эксплуатационные, коммерческие и прочие условия, необходимые для безопасного развертывания оптоволоконной сети по всей стране, особенно в сельской местности. Заявки будут принимать до 4 октября, исследования же начнутся с 2022 года и продлятся до 2024-го.

В городах прокладка кабелей в канализации давно стала обычным делом, именно таким образом специалисты сейчас проводят интернет в Лондоне, однако в селах нет огромных стоков, и правительство считает такие меры нецелесообразными. Около миллиона водопроводных труб могут стать выгодной альтернативой, но чиновники опасаются неодобрения со стороны сельских жителей, потому решили сначала как следует подготовиться.

"Стоимость рытья трасс — самое большое препятствие, с которым сталкиваются телекоммуникационные компании при подключении труднодоступных районов к более качественной широкополосной связи, но у нас под ногами огромная сеть трубопроводов, подходящих практически к каждому зданию в стране. Поэтому мы обращаемся к новаторам Великобритании с просьбой помочь нам", — объяснил министр цифровой инфраструктуры Мэтт Варман.

Проект FiW также призывает искать новые способы следить за состоянием водопроводов, в том числе выявлять утечки. Коммутируемая телефонная сеть общего пользования (PSTN) и цифровая сеть с интегрированными услугами (ISDN), которые используются для мониторинга водной инфраструктуры в Великобритании, планируют закрыть в 2025 году, что заставило правительство искать другие варианты.

Ранее в Японии ученые установили рекорд скорости передачи данных по оптоволокну — 319 терабит в секунду. Они использовали четырехжильный кабель и новые усилители, которые поддерживают сигнал на расстоянии трех тысяч километров.

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