Інтернет тече рікою: у Великобританії вирішили об'єднати інтернет-канали з водопроводом

Британський уряд планує прокласти гігабітні кабелі по трубах, щоб заощадити гроші на установці стовпів і риття траншей.

Уряд Великобританії вирішив виділити £ 4 млн (148,6 млн грн) на дослідження зі впровадження інтернет-мережі "у водопровід".

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Про це пише сайт Datacenter Dynamics.

Британська влада запустила програму під назвою Fibre in Water (FiW), що перекладається як "оптоволокно в воді". Вона повинна знизити витрати на розширення оптоволоконних мереж гігабитного класу, адже на установку стовпів і прокладку повітряних ліній йде близько 80% усіх коштів у цій галузі.

"Проект покликаний продемонструвати, як життєво важливі інфраструктури (водопостачання та телекомунікації) можна об'єднати і при цьому заощадити", — відзначили в Міністерстві у справах культури, ЗМІ і спорту.

У межах відкритого конкурсу вчені отримають гроші на проекти, пов'язані з прокладкою широкосмугового інтернет-зв'язку в віддалених районах. Фахівцям доведеться вивчати технічні, експлуатаційні, комерційні й інші умови, необхідні для безпечного розгортання оптоволоконної мережі по всій країні, особливо в сільській місцевості. Заявки прийматимуть до 4 жовтня, дослідження ж почнуться з 2022 року та триватимуть до 2024-го.

У містах прокладка кабелів у каналізації давно стала звичайною справою, саме в такий спосіб фахівці зараз проводять інтернет у Лондоні, проте в селах немає величезних стоків, і уряд вважає такі заходи недоцільними. Близько мільйона водопровідних труб можуть стати вигідною альтернативою, але чиновники побоюються несхвалення з боку сільських жителів, тому вирішили спочатку як слід підготуватися.

"Вартість риття трас — найбільша перешкода, з якою стикаються телекомунікаційні компанії при підключенні важкодоступних районів до якіснішого широкосмугового зв'язку, але в нас під ногами величезна мережа трубопроводів, які підходять практично до кожного будинку в країні. Тому ми звертаємося до новаторів Великобританії з проханням допомогти нам", — пояснив міністр цифрової інфраструктури Метт Варман.

Проект FiW також закликає шукати нові способи стежити за станом водопроводів, у тому числі виявляти витоки. Комутуюча телефонна мережа загального користування (PSTN) і цифрова мережа з інтегрованими послугами (ISDN), які використовуються для моніторингу водної інфраструктури в Великобританії, планують закрити у 2025 році, що змусило уряд шукати інші варіанти.

Раніше в Японії вчені встановили рекорд швидкості передачі даних по оптоволокну — 319 терабіт за секунду. Вони використовували чотирижильний кабель і нові підсилювачі, які підтримують сигнал на відстані трьох тисяч кілометрів.

Писали також, що в Росії випробували "суверенний Інтернет", відключившись від глобальної мережі. За попередніми результатами, тест пройшов успішно. Завдяки цьому РФ незабаром може повністю ізолювати свій сегмент інтернету, відрізавши користувачів від Всесвітньої павутини.

Писали також, що середня швидкість супутникового інтернету Starlink майже досягла 157 Мбіт/с. При цьому мережа швидше за все передає дані в Австралії (228,1 Мбіт/с). В ЄС середня швидкість інтернету склала 176 Мбіт/с, а в США — 141 Мбіт/с.