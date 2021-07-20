іде на рекорд. Середня швидкість інтернету Starlink майже досягла 160 Мбіт/с

Дані в Європі завантажуються значно швидше, ніж у США, хоча й із більшою затримкою. Найповільніше Starlink працює у Великобританії.

Середня швидкість роботи супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска по всьому світу досягла 157 Мбіт/с.

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Такі результати показав сервіс Starlink Statuspage, що збирає дані з різних країн.

Зараз середня швидкість віддачі дорівнює 27 Мбіт/с, а затримка — 44 мс. Як виявилося, за останні три місяці Інтернет від SpaceX швидше за все працює в Австралії — там 18 липня зафіксували завантаження зі швидкістю 228,1 Мбіт/с, проте варто враховувати, що зараз у країні тільки 13 наземних станцій і невелика кількість клієнтів.

У Європейському союзі середня швидкість склала 176 Мбіт/с при віддачі 34 Мбіт/с і затримці 34 мс. У США завантаження виявилося дещо повільнішим — 141 Мбіт/с, 21 Мбіт/с і 51 мс відповідно. Згідно з графіком, найнижча швидкість завантаження в Великобританії — 117 Мбіт/с, при цьому тут найнижча затримка — 18 мс.

[ + – ] Графік швидкості інтернету Starlink Фото: Скриншот

Як зазначає видання WCCFTech, час, необхідний для передачі пакета інформації від користувача до користувача (затримка), є головною проблемою для SpaceX. За останніми даними, найвища затримка в США склала 985 мс, тоді як у Європі максимум майже в три рази нижче — 365 мс. Співзасновник компанії, Ілон Маск, сподівається, що в найближчі місяці її вдасться знизити до 20 мс.

У кінці травня SpaceX завершила формування першої оболонки інтернету Starlink, яка тепер складається Із 1584 супутників, розташованих на орбіті. Друга оболонка буде складатися з такої ж кількості супутників, проте їх розмістять на більш низькій висоті та під іншим кутом нахилу. Нову партію вирішили відправити на орбіту в липні.

Раніше зʼявилася інформація, що глобальний інтернет Starlink Ілона Маска зʼявиться у вересні. Поки компанія вивела на орбіту тільки 15% супутників, але вже продає свої послуги по всьому світу. Інженери розраховують, що восени зможуть забезпечити покриття по всій Землі, але для цього необхідно отримати дозвіл регуляторів.

Нещодавно засновник SpaceX Ілон Маск поділився планами на майбутнє Starlink. Він розраховує, що до 2022 року мережа обʼєднає 500 тисяч активних користувачів і залучить $ 30 млрд інвестицій.