Идет на рекорд. Средняя скорость интернета Starlink почти достигла 160 Мбит/с

Данные в Европе загружаются значительно быстрее, чем в США, хотя и с большей задержкой. Медленнее всего Starlink работает в Великобритании.

Средняя скорость работы спутникового интернета Starlink от Илона Маска по всему миру достигла 157 Мбит/с.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Такие результаты показал сервис Starlink Statuspage, собирающий данные из разных стран.

Сейчас средняя скорость отдачи равна 27 Мбит/с, а задержка — 44 мс. Как оказалось, за последние три месяца Интернет от SpaceX быстрее всего работает в Австралии — там 18 июля зафиксировали загрузку со скоростью 228,1 Мбит/с, однако стоит учитывать, что сейчас в стране только 13 наземных станций и небольшое количество клиентов.

В Европейском союзе средняя скорость составила 176 Мбит/с при отдаче 34 Мбит/с и задержке 34 мс. В США загрузка оказался несколько медленнее — 141 Мбит/с, 21 Мбит/с и 51 мс соответственно. Согласно графику, самая низкая скорость загрузки в Великобритании — 117 Мбит/с, при этом здесь самая низкая задержка — 18 мс.

[ + – ] График скорости интернета Starlink Фото: Скриншот

Как отмечает издание WCCFTech, время, необходимое для передачи пакета информации от пользователя к пользователю (задержка), является главной проблемой для SpaceX. По последним данным, самая высокая задержка в США составила 985 мс, тогда как в Европе максимум почти в три раза ниже — 365 мс. Сооснователь компании, Илон Маск, надеется, что в ближайшие месяцы ее удастся снизить до 20 мс.

В конце мая SpaceX завершила формирование первой оболочки интернета Starlink, которая теперь состоит из 1584 спутников, расположенных на орбите. Вторая оболочка будет состоять из такого же количества спутников, однако их разместят на более низкой высоте и под другим углом наклона. Новую партию решили отправить на орбиту в июле.

Ранее появилась информация, что глобальный интернет Starlink Илона Маска появится в сентябре. Пока компания вывела на орбиту только 15% спутников, но уже продает свои услуги по всему миру. Инженеры рассчитывают, что осенью смогут обеспечить покрытие по всей Земле, но для этого необходимо получить разрешение регуляторов.

Недавно основатель SpaceX Илон Маск поделился планами на будущее Starlink. Он рассчитывает, что к 2022 году сеть объединит 500 тысяч активных пользователей и привлечет $30 млрд инвестиций.