У Туркменістані для підключення до Інтернету вимагають принести клятву на Корані
У цій країні підключиться до мережі нелегко — люди можуть чекати дозволу по пів року. А тепер влада вимагає від користувачів клятв у відмові від VPN.
У Туркменістані для підключення до Інтернету відтепер треба буде принести клятву на Корані про відмову від VPN.
Про це повідомляє Туркменська служба Радіо Свобода.
Туркменістан є однією з найбільш закритих країн світу. Сюди нелегко потрапити, а місцеві жителі стикаються з численними перешкодами, коли навіть намагаються підключитися до нтернету. Іноді цього доводиться чекати по пів року.
Одна з місцевих мешканок розповіла, що коли вона, нарешті, дочекалася, то від неї зажадали поклястися на священному для мусульман Корані в тому, що вона не буде користуватися послугами VPN.
"А без VPN ніякі сайти не відкриваються. Не знаю навіть, що робити", — каже жінка. І це був не поодинокий випадок.
Зараз у Туркменістані заблоковані сторінки соціальних мереж, сайти, що пропонують VPN-сервіси. Для жителів країни закритий доступ до Facebook і Twitter, YouTube, месенджери типу Viber, WeChat, WhatsApp і навіть Telegram теж не працює. Заблоковані сайти з відеороликами, і навіть сайт Президента Росії якось потрапив під заборону.
Майстрів, які за плату встановлювали VPN-сервіси на телефони, заарештовували за звинуваченням у тому, що вони співпрацювали з іноземними технологічними компаніями для стеження за громадянами в мережі.
Нагадаємо, VPN (англійська абревіатура розшифровується як "приватна віртуальна мережа") — технологія, яка дозволяє захищати конфіденційність користувачів Мережі і обходити блокування, маскуючи IP-адреси користувачів.
Це не перший раз, коли в Туркменістані від громадян вимагають клятв. Але в минулому вони клялися на "Рухнамі": книзі моральних настанов і філософських роздумів, що перемішані з легендами й історичними екскурсами, автором якої вважається перший президент країни Сапармурат Ніязов.
Крім VPN, у країні існує безліч заборон. Із 2015 року заборонено ввезення машин чорного й інших темних кольорів. Заборона на машини темних відтінків у країні пояснюється симпатією глави республіки Гурбангули Бердимухамедова до світлих тонів.
Із 2018 року жінкам заборонено водити автомобіль. Причиною цього стала статистика, яку главі держави представив міністр МВС Ісгендер Мулик. Із неї випливало, що велика частина ДТП відбувається з вини водіїв-жінок або за їхньої участі. В результаті президент доручив міністру "виправити ситуацію".
Також жінкам заборонено носити відкриті купальники, робітницям бюджетних установ заборонено фарбувати нігті, носити золоті прикраси й освітлювати волосся. А незаміжні дівчата або жінки не можуть гуляти після 21:00. Усі ці заборони пояснюються боротьбою за моральність.
У боротьбі за естетику в Туркменістані заборонено "спотворювати" фасади супутниковими тарілками та кондиціонерами, але в країні, де температура влітку піднімається вище 40 градусів, останню заборону частіше ігнорують.
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