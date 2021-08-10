У Туркменістані для підключення до Інтернету вимагають принести клятву на Корані

У цій країні підключиться до мережі нелегко — люди можуть чекати дозволу по пів року. А тепер влада вимагає від користувачів клятв у відмові від VPN.

У Туркменістані для підключення до Інтернету відтепер треба буде принести клятву на Корані про відмову від VPN.

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Про це повідомляє Туркменська служба Радіо Свобода.

Туркменістан є однією з найбільш закритих країн світу. Сюди нелегко потрапити, а місцеві жителі стикаються з численними перешкодами, коли навіть намагаються підключитися до нтернету. Іноді цього доводиться чекати по пів року.

Одна з місцевих мешканок розповіла, що коли вона, нарешті, дочекалася, то від неї зажадали поклястися на священному для мусульман Корані в тому, що вона не буде користуватися послугами VPN.

"А без VPN ніякі сайти не відкриваються. Не знаю навіть, що робити", — каже жінка. І це був не поодинокий випадок.

Зараз у Туркменістані заблоковані сторінки соціальних мереж, сайти, що пропонують VPN-сервіси. Для жителів країни закритий доступ до Facebook і Twitter, YouTube, месенджери типу Viber, WeChat, WhatsApp і навіть Telegram теж не працює. Заблоковані сайти з відеороликами, і навіть сайт Президента Росії якось потрапив під заборону.

Майстрів, які за плату встановлювали VPN-сервіси на телефони, заарештовували за звинуваченням у тому, що вони співпрацювали з іноземними технологічними компаніями для стеження за громадянами в мережі.

Нагадаємо, VPN (англійська абревіатура розшифровується як "приватна віртуальна мережа") — технологія, яка дозволяє захищати конфіденційність користувачів Мережі і обходити блокування, маскуючи IP-адреси користувачів.

Це не перший раз, коли в Туркменістані від громадян вимагають клятв. Але в минулому вони клялися на "Рухнамі": книзі моральних настанов і філософських роздумів, що перемішані з легендами й історичними екскурсами, автором якої вважається перший президент країни Сапармурат Ніязов.

Крім VPN, у країні існує безліч заборон. Із 2015 року заборонено ввезення машин чорного й інших темних кольорів. Заборона на машини темних відтінків у країні пояснюється симпатією глави республіки Гурбангули Бердимухамедова до світлих тонів.

[ + – ] центр Ашхабада Фото: Arzuw News

Із 2018 року жінкам заборонено водити автомобіль. Причиною цього стала статистика, яку главі держави представив міністр МВС Ісгендер Мулик. Із неї випливало, що велика частина ДТП відбувається з вини водіїв-жінок або за їхньої участі. В результаті президент доручив міністру "виправити ситуацію".

Також жінкам заборонено носити відкриті купальники, робітницям бюджетних установ заборонено фарбувати нігті, носити золоті прикраси й освітлювати волосся. А незаміжні дівчата або жінки не можуть гуляти після 21:00. Усі ці заборони пояснюються боротьбою за моральність.

[ + – ] туркменські жінки Фото: Arzuw News

У боротьбі за естетику в Туркменістані заборонено "спотворювати" фасади супутниковими тарілками та кондиціонерами, але в країні, де температура влітку піднімається вище 40 градусів, останню заборону частіше ігнорують.

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