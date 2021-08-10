"Дія" помогла разоблачить мошенничество с оформлением кредитов на 300 тыс. грн, - Минцифры

Чиновники из Минцифры заверяют, что цифровые документы в "Дії" безопаснее бумажных – на каждой копии указывается, когда и кому она выдана.

В Кривом Роге (Днепропетровская обл.) киберполиция задержала 33-летнюю местную жительницу, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на других лиц в различных финансовых и микрокредитных учреждениях.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом представители Минцифры и правоохранители сообщили на брифинге 10 августа.

По предварительным данным, подозреваемая обманула около 40 человек на сумму более 300 тыс. грн. Она выманивала информацию у людей, с ее помощью взламывала их соцсети и е-мейлы, там находила сканы документов и мобильные номера, привязанные к аккаунтам в финприложениях. Этого было достаточно, чтобы подделать данные, вывести деньги и даже взять новый заем.

Во время расследования был установлен случай, когда мошенница взломала почту одной из потерпевших путем подбора пароля. Там хранились ее документы и фото. С помощью этих данных она получила доступ к онлайн-банкингу, а как следствие — к мобильному приложению "Дія".

"Именно этот случай помог обнаружить другие схемы и остановить серию преступлений", – сказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб пояснил, что цифровые документы в "Дії" более безопасны для использования, чем бумажные, поскольку каждая е-копия заверяется электронной подписью с фиксацией времени и даты, когда она была предоставлена. Кроме этого, на каждой копии документа остается цифровая метка с информацией о том, кому именно она была предоставлена.

Федоров утверждает, что расследование указанной схемы подтвердило надежность приложения, невозможность получения кредита онлайн с использованием цифровых документов в "Дії" без участия их владельца при условии соблюдения финучреждениями действующего законодательства.

"Киберпол проанализировал полторы тысячи обращений украинцев о мошенничестве с кредитами, и ни в одном из них "Дия" не фигурировала", – заверил министр.

Напомним, консультант рынка телекоммуникаций Роман Химич утверждает, что вопреки утверждениям чиновников, злоумышленники могут клонировать е-документы украинцев и без проблем завладеть ими для совершения самых разных противоправных действий.

Алексей Выскуб ему ответил, "Дія" спроектирована таким образом, что использовать цифровые документы без владельца в рамках действующего законодательства невозможно. Даже если телефон украден и доступ получен.