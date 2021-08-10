"Дія" допомогла викрити шахрайство з оформленням кредитів на 300 тис. грн, — Мінцифри

Чиновники з Мінцифри запевняють, що цифрові документи в "Дії" безпечніші, ніж паперові — на кожній копії вказується, коли і кому вона видана.

У Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) кіберполіція затримала 33-річну місцеву жительку, яка незаконно оформляла онлайн-кредити на інших осіб у різних фінансових і мікрокредитних установах.

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Про це представники Мінцифри і правоохоронці повідомили на брифінгу 10 серпня.

За попередніми даними, підозрювана обдурила майже 40 осіб на суму понад 300 тис. грн. Вона виманювала інформацію у людей, з її допомогою зламувала їхні соцмережі й е-мейли, там знаходила скани документів і мобільні номери, прив'язані до акаунтів у фіндодатках. Цього було достатньо, щоб підробити дані, вивести гроші та навіть взяти нову позику.

Під час розслідування був встановлений випадок, коли шахрайка зламала пошту однієї з потерпілих шляхом підбору пароля. Там зберігалися її документи і фото. За допомогою цих даних вона отримала доступ до онлайн-банкінгу, а як наслідок — до мобільного додатку "Дія".

"Саме цей випадок допоміг виявити інші схеми і зупинити серію злочинів", — сказав глава Мінцифри Михайло Федоров.

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб пояснив, що цифрові документи в "Дії" безпечніші для використання, ніж паперові, оскільки кожна е-копія завіряється електронним підписом із фіксацією часу і дати, коли вона була надана. Крім цього, на кожній копії документа залишається цифрова мітка з інформацією про те, кому саме вона була надана.

Федоров стверджує, що розслідування зазначеної схеми підтвердило надійність додатку, неможливість отримання кредиту онлайн із використанням цифрових документів у "Дії" без участі їхнього власника за умови дотримання фінустановами чинного законодавства.

"Кіберпол проаналізував півтори тисячі звернень українців про шахрайство з кредитами, і в жодному з них "Дія" не фігурувала", — запевнив міністр.

Нагадаємо, консультант ринку телекомунікацій Роман Химич стверджує, що всупереч твердженням чиновників, зловмисники можуть клонувати е-документи українців і без проблем заволодіти ними для здійснення найрізноманітніших протиправних дій.

Олексій Вискуб йому відповів, "Дія" спроєктована так, що використовувати цифрові документи без власника в рамках чинного законодавства неможливо. Навіть якщо телефон вкрадений і доступ отриманий.