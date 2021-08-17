NASA показала ракеты так, если бы их корпуса были прозрачными (видео)

На YouTube-канале Hazegrayart появился ролик, позволяющий увидеть, что находится у ракет внутри.

Благодаря технологии 3D-анимации, диджитал-артисты смогли визуализировать "внутренности" разных ракет и процессы, которые происходят во время запуска и отделения от ступеней.

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Видео было опубликовано на YouTube-канале Hazegrayart.

Главными героями видео стали несколько ракет, которые NASA эксплуатировала в разные времена, или планирует запустить в скором будущем.

Зрители могут увидеть, каковы принципы работы Saturn 5, — сверхтяжелой ракеты-носителя, спроектированной Вернером фон Брауном. Эта ракета принадлежала к семейству Saturn и использовалась для пилотируемых полетов вокруг Луны и прилунения в рамках программы "Аполлон". Такая ракета модели SA-506 доставила на Луну астронавтов Нила Армстронга и Базза Олдрина.

Второй визуализировали Space Shuttle, используемые NASA с 1969 по 2011 годы. Самым знаменитым челноком стал "Дискавери", совершивший наибольшее количество успешных полетов — 39.

Третьей по счету в ролике идет Falcon Heavy — ракета, созданная компанией Илона Маска SpaceX. Она знаменита тем, что ее первую ступень и боковые ускорители можно использовать несколько раз. Как заявляет компания-производитель, один ее запуск обходится в $90 млн, тогда как запуск, например, такой ракеты, как Delta IV Heavy обходится в $435 млн.

Четвертым героем является так называемый "космический лифт" SLS. Эта двухступенчатая сверхтяжелая ракета-носитель создана для пилотируемых полетов за пределы околоземной орбиты, а именно — для запуска пилотируемого корабля "Орион", являющегося важной частью программы "Созвездие". Известно, что космический лифт начнет свою работу в ноябре 2021 года.

[ + – ] Сто происходит внутри ракет-носителей во время старта

Разными цветами аниматоры отметили виды топлива, использующиеся для работы двигателей.

Высокоочищенный керосин (Refined Petroleum-1) обозначен красным.

Жидкий водород (LH2), используемый в космонавтике в качестве криогенного ракетного топлива, имеет оранжевый цвет на видео.

Жидкий двухатомный кислород, который применяют для окисления жидкого водорода, — синий.

Стоит отметить, что использование керосина, хоть и высокоочищенного, приводит к тому, что каждый запуск наносит огромный вред экологии планеты, потому как в атмосферу выбрасывается колоссальное количество СО2. Однако альтернатива керосина уже найдена: смешанные водород и кислород.

Ранее Фокус сообщал о том, что программист визуализировал изменения, которые происходили на нашей планете на протяжении 4,5 млрд лет.