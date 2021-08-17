NASA показала ракети так, нібито їхні корпуси прозорі (відео)

На YouTube-каналі Hazegrayart з'явився ролик, що дозволяє побачити, що розташовано в ракет всередині.

Завдяки технології 3D-анімації діджитал-артисти змогли візуалізувати "нутрощі" різних ракет і процеси, які відбуваються під час запуску та відділення від ступенів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відео було опубліковано на YouTube-каналі Hazegrayart.

Головними героями відео стали кілька ракет, які NASA експлуатувало в різні часи або планує запустити в недалекому майбутньому.

Глядачі можуть побачити, які принципи роботи Saturn 5, — надважкої ракети-носія, спроектованої Вернером фон Брауном. Ця ракета належала до сімейства Saturn і використовувалася для пілотованих польотів навколо Місяця і посадок на нього в межах програми "Аполлон". Така ракета моделі SA-506 доставила на Місяць астронавтів Ніла Армстронга та Базза Олдріна.

Другий візуалізували Space Shuttle, використовувані NASA з 1969 по 2011 роки. Найзнаменитішим кораблем став "Діскавері", що зробив найбільшу кількість успішних польотів — 39.

Третьою за рахунком в ролику йде Falcon Heavy — ракета, створена компанією Ілона Маска SpaceX. Вона знаменита тим, що її перший ступінь і бічні прискорювачі можна використовувати кілька разів. Як заявляє компанія-виробник, один її запуск обходиться в $ 90 млн, тоді як запуск, наприклад, такої ракети, як Delta IV Heavy обходиться в $ 435 млн.

Четвертим героєм є так званий "космічний ліфт" SLS. Ця двоступенева надважка ракета-носій створена для пілотованих польотів за межі навколоземної орбіти, а саме — для запуску пілотованого корабля "Оріон", що є важливою частиною програми "Сузір'я". Відомо, що космічний ліфт почне свою роботу в листопаді 2021 року.

[ + – ] Сто відбувається всередині ракет-носіїв під час старту

Різними кольорами аніматори відзначили види палива, які використовуються для роботи двигунів.

Високоочищений гас (Refined Petroleum-1) позначений червоним.

Рідкий водень (LH2), який використовується в космонавтиці як кріогенне ракетне паливо, має помаранчевий колір на відео.

Рідкий двоатомний кисень, який застосовують для окислення рідкого водню, — синій.

Варто зазначити, що використання гасу, хоч і високоочищеного, призводить до того, що кожен запуск завдає величезної шкоди екології планети, тому що в атмосферу викидається колосальна кількість СО2. Однак альтернатива гасу вже знайдена: змішані водень і кисень.

Раніше Фокус повідомляв про те, що програміст візуалізував зміни, які відбувалися на нашій планеті протягом 4,5 млрд років.