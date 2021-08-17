Облегчил душу. Искусственный интеллект помог американке написать рассказ о смерти сестры

Нейросеть дополнила трогательный текст журналистки — самостоятельно она бы с этим не справилась из-за сильных эмоций.

Журналистка и писательница Ваухини Вара из США использовала нейросеть, чтобы раскрыть свои чувства после гибели сестры.

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Она написала об этом в колонке для журнала Believermag.

"Я не знала, как писать о смерти сестры, поэтому попросила ИИ сделать это за меня", — призналась автор публикации.

Ваухини Вара узнала о модели искусственного интеллекта Generative Pre-Trained Transformer 3, который может составлять текст, подобно человеку. Достаточно задать ему начальный фрагмент, а алгоритм предскажет и допишет остальное самостоятельно.

По словам писательницы, некоторые примеры работ GPT-3 поразили ее нестандартными, часто странными, но очень поэтичными и "правдивыми" фразами. Ваухини Вара обратилась к гендиректору компании OpenAI, разработавшей нейросеть, и попросила предоставить ей доступ к системе.

Принцип работы оказался очень простым: пользователю нужно написать текст в большом поле, а затем нажать кнопку, чтобы ИИ продолжил рассказ. Такой подход удивил Вару, ведь и она, и ее муж зарабатывают на жизнь написанием текстов, а машина делает то же самое, но за гораздо меньшую цену. В то же время, алгоритм всегда готов помочь писателю, который оказался в затруднительном положении.

[ + – ] Фото: Facebook Vauhini Vara Фото: Facebook

"Сначала я предложила GPT-3 только одно короткое, несколько корявое, предложение. ИИ соответствовал моему шаблону и для него одного клише было предостаточно. Но когда я пыталась писать более честно, казалось, что ИИ делает то же самое. Это имело смысл, учитывая, что GPT-3 генерирует свой собственный текст на основе языка, которому его обучили. Откровенность, по-видимому, порождает откровенность", — поделилась Вара.

С каждым разом журналистка добавляла все больше деталей, и в конечном итоге получила девять историй. В некоторых случаях текст пришлось разбить на абзацы и сократить, однако в целом получился связный материал. Разумеется, нейросети пришлось много додумывать и "угадывать", поэтому о полной достоверности не может быть и речи. В то же время, система использовала различные художественные приемы, строила диалоги, описывала эмоции, которые мог бы переживать автор (или персонаж).

В последней версии Ваухини Вара рассказала ИИ, что еще в школе у ее сестры обнаружили саркому Юинга — одну из самых агрессивных раковых опухолей, поражающих кости. Спустя четыре года она умерла. Тогда Ваухини не понимала, насколько серьезной является эта болезнь.

"Я думала, что умру от горя, но не умерла. Я провела лето дома в Сиэтле, затем вернулась в колледж в Стэнфорде. Когда я приехала туда, кампус не изменился, но я изменилась. Я чувствовала себя привидением", — вспомнила писательница.

Она подробно описала несколько историй, которые пережила вместе с сестрой, а также о последних моментах ее жизни. В последнем случае GPT 3 счел текст Ваухини Вары практически завершенным рассказом и добавил лишь несколько коротких предложений.

Ранее писали, как ИИ GPT-3 помог канадцу справиться с горем после смерти невесты. 33-летний Джошуа Барбо воссоздал образ своей погибшей девушки при помощи чат-бота на основе алгоритма машинного обучения и несколько месяцев общался с виртуальным призраком, чтобы в конце концов смириться.