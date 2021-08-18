Boston Dynamics научила роботов искусству паркура (видео)

Два робота пробежались по полосе препятствий и сделали два сальто назад. На этот раз инженеры позволили им действовать самостоятельно.

Boston Dynamics показала, как роботы Atlas умеют паркурить, преодолевая полосу препятствий. Видеоролик появился на официальном YouTube-канале компании.

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Разработчики натренировали двух роботов проходить полосу препятствий. Одному из них пришлось дважды отпрыгивать от крутых наклонных поверхностей. Его собрат пробежал по бревну и по тем же наклонным платформам, после чего оба робота забрались на платформу и дважды показали эффектные сальто назад.

"Наши гуманоидные роботы демонстрируют атлетику всего тела, поддерживая равновесие с помощью множества быстро меняющихся и высокоэнергетических действий. С помощью прыжков, балансиров и опорных прыжков мы демонстрируем, как мы доводим Atlas до предела возможностей, чтобы открыть для себя новое поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта", — отметила Boston Dynamics в блоге.

Напоследок оба паркуриста продемонстрировали, как они рады тому, что справились с задачей. По данным Engadget, у роботов сохраняется 50% шанс ошибки при каждом шаге на полосе препятствий. Так, один из роботов слегка споткнулся и качнул рукой после выполнения сальто, однако со стороны эти ошибки заметить очень сложно, в целом его движения были очень точны.

По словам руководителя группы Atlas в Boston Dynamics Boston Dynamics Скотта Куиндерма, робототехники собираются изменить движения ботов, чтобы усовершенствовать сам процесс передвижения. В этой итерации робот адаптировал поведение на основе увиденного — это означает, что разработчикам не нужно заранее программировать прыжковые движения для всех возможных платформ и препятствий. Для этого команда создала меньшее количество шаблонов поведения, которые можно сопоставить со средой и выполнить в реальном времени.

"Мы решили добавить поворот с наклоном довольно поздно в процессе разработки. Мы смогли использовать инструменты, разработанные для создания толчковых движений в других контекстах, чтобы быстро создать прототип, который мы усовершенствовали, используя комбинацию моделирования и тестирования роботов", — рассказал старший инженер Йосуки Абэ.

Американские инженеры уверены, что такие тренировки позволят в ближайшем будущем использовать роботов в повседневной жизни. Для этого им необходимо исправить ряд ошибок, включая нестабильное поведение и спонтанные движения. Если все получится, роботы смогут выполнять простую работу за человека. Само по себе сальто не очень практично, однако оно демонстрирует высокий уровень координации и дальнейшие перспективы Boston Dynamics.

"Мы не пытаемся решить все сразу. Работа, которую мы делаем сейчас, позволяет нам создать прочную основу для решения следующего набора исследовательских проблем", — добавил Абэ.

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