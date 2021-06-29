Роботы Boston Dynamics станцевали под корейский K-Pop (видео)

Разработчики решили отметить покупку компанией Hyundai, запрограммировав сразу 7 робопсов для движений в такт и создания различных образов в танце

Компания Boston Dynamics опубликовала видео с семью роботами Spot, станцевавших под песню южнокорейской группы BTS "IONIQ: Iʼm On It".

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В видеоролике 7 роботов синхронно двигаются под музыку, создавая различные образы. Синхронизировать их удалось при помощи модуля Choreographer, который разработали специально для роботанцев. При этом роботы не понимают, что играет музыка, все позиционирование и движение — это программирование и синхронизация.

Интерфейс программы позволяет визуализировать то, как будут двигаться роботы.

"Было много вызовов с внедрением в ПО видения нашего хореографа, который привык иметь дело с людьми. У роботов есть преимущество перед людьми в том, что они легко воспроизводимы: как только вы сделаете все правильно, оно останется правильным. Но у них есть недостаток, им нужно рассказывать каждую мелочь. Они вообще не импровизируют", — заявил инженер компании Эрик Уитман.

Напомним, 22 июня стало известно, что Hyundai выкупила Boston Dynamics, приобретя 80% акций компании. Предположительно, сумма сделки составила 1,1 млрд долларов.

Ранее компания представила нового робота с механической рукой для работы в складских помещениях.

Отметим, что в октябре 2020 робот Spot побывал в Чернобыльской зоне отчуждения, измерив там уровень радиации.