Роботы Boston Dynamics станцевали под корейский K-Pop (видео)
Разработчики решили отметить покупку компанией Hyundai, запрограммировав сразу 7 робопсов для движений в такт и создания различных образов в танце
Компания Boston Dynamics опубликовала видео с семью роботами Spot, станцевавших под песню южнокорейской группы BTS "IONIQ: Iʼm On It".
В видеоролике 7 роботов синхронно двигаются под музыку, создавая различные образы. Синхронизировать их удалось при помощи модуля Choreographer, который разработали специально для роботанцев. При этом роботы не понимают, что играет музыка, все позиционирование и движение — это программирование и синхронизация.
Интерфейс программы позволяет визуализировать то, как будут двигаться роботы.
"Было много вызовов с внедрением в ПО видения нашего хореографа, который привык иметь дело с людьми. У роботов есть преимущество перед людьми в том, что они легко воспроизводимы: как только вы сделаете все правильно, оно останется правильным. Но у них есть недостаток, им нужно рассказывать каждую мелочь. Они вообще не импровизируют", — заявил инженер компании Эрик Уитман.
Напомним, 22 июня стало известно, что Hyundai выкупила Boston Dynamics, приобретя 80% акций компании. Предположительно, сумма сделки составила 1,1 млрд долларов.
Ранее компания представила нового робота с механической рукой для работы в складских помещениях.
Отметим, что в октябре 2020 робот Spot побывал в Чернобыльской зоне отчуждения, измерив там уровень радиации.