Роботи Boston Dynamics станцювали під корейський K-Pop (відео)

Розробники вирішили відзначити покупку компанією Hyundai, запрограмувавши відразу 7 робопсів для рухів у такт і створення різних образів у танці

Компанія Boston Dynamics опублікувала відео із сімома роботами Spot, які станцювали під пісню південнокорейської групи BTS "IONIQ: Iʼm On It".

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У відеоролику 7 роботів синхронно рухаються під музику, створюючи різні образи. Синхронізувати їх вдалося за допомогою модуля Choreographer, який розробили спеціально для роботанців. При цьому роботи не розуміють, що грає музика, усе позиціювання і рух — це програмування та синхронізація.

Інтерфейс програми дозволяє візуалізувати те, як будуть рухатися роботи.

"Було багато викликів з впровадженням у ПЗ бачення нашого хореографа, який звик мати справу з людьми. У роботів є перевага перед людьми в тому, що вони легко відтворювані: як тільки ви зробите все правильно, воно залишиться правильним. Але в них є недолік, їм потрібно розповідати кожну дрібницю. Вони взагалі не імпровізують", — заявив інженер компанії Ерік Вітман.

Нагадаємо, 22 червня стало відомо, що Hyundai викупила Boston Dynamics, придбавши 80% акцій компанії. Імовірно, сума угоди становить 1,1 млрд доларів.

Раніше компанія представила нового робота з механічною рукою для роботи в складських приміщеннях.

Зазначимо, що в жовтні 2020 робот Spot побував у Чорнобильській зоні відчуження, вимірявши там рівень радіації.