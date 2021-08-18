Boston Dynamics навчила роботів мистецтву паркуру (відео)

Два роботи пробіглися по смузі перешкод і зробили два сальто назад. На цей раз інженери дозволяли їм діяти самостійно.

Boston Dynamics показала, як роботи Atlas вміють паркурувати, долаючи смугу перешкод. Відеоролик з'явився на офіційному YouTube-каналі компанії.

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Розробники натренували двох роботів проходити смугу перешкод. Одному з них довелося двічі відстрибувати від крутих похилих поверхонь. Його побратим пробіг по колоді та по тих самих похилих платформам, після чого обидва роботи залізли на платформу та двічі показали ефектні сальто назад.

"Наші гуманоїдні роботи демонструють атлетику всього тіла, підтримуючи рівновагу за допомогою безлічі швидко змінювальних і високоенергетичних дій. За допомогою стрибків, балансирів і опорних стрибків ми демонструємо, як ми доводимо Atlas до межі можливостей, щоб відкрити для себе нове покоління мобільності, сприйняття та спортивного інтелекту", — зазначила Boston Dynamics у блозі.

Наостанок обидва паркуристи продемонстрували, як вони раді тому, що впоралися із завданням. За даними Engadget, у роботів зберігається 50%-ий шанс помилки при кожному кроці на смузі перешкод. Так, один із роботів злегка спіткнувся і хитнув рукою після виконання сальто, однак з боку ці помилки помітити дуже складно, в цілому його руху були дуже точні.

За словами керівника групи Atlas у Boston Dynamics Boston Dynamics Скотта Квіндерма, робототехніки збираються змінити рухи ботів, щоб удосконалити сам процес пересування. У цій ітерації робот адаптував поведінку на основі побаченого — це означає, що розробникам не потрібно заздалегідь програмувати стрибкові рухи для всіх можливих платформ і перешкод. Для цього команда створила меншу кількість шаблонів поведінки, які можна зіставити з середовищем і виконати в реальному часі.

"Ми вирішили додати поворот із нахилом досить пізно в процесі розробки. Ми змогли використовувати інструменти, розроблені для створення поштовхових рухів в інших контекстах, щоб швидко створити прототип, який ми вдосконалили, використовуючи комбінацію моделювання і тестування роботів", — розповів старший інженер Йосуке Абе.

Американські інженери впевнені, що такі тренування дозволять у найближчому майбутньому використовувати роботів у повсякденному житті. Для цього їм необхідно виправити ряд помилок, включаючи нестабільну поведінку та спонтанні рухи. Якщо все вийде, роботи зможуть виконувати просту роботу за людину. Саме по собі сальто не дуже практичне, однак воно демонструє високий рівень координації та подальші перспективи Boston Dynamics.

"Ми не намагаємося вирішити все одразу. Робота, яку ми робимо зараз, дозволяє нам створити міцну основу для вирішення наступного набору дослідницьких проблем", — додав Абе.

Раніше роботи Boston Dynamics станцювали під K-Pop. 7 робопсів вивчили рухи та показали їх на честь покупки стартапу компанією Hyundai.