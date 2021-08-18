Прозрачные, квантовые, голографические: какими станут телевизоры будущего

Обзор трендов, согласно которым будет развиваться индустрия "умных" телевизоров в ближайшие 5 лет.

Согласно прогнозам Deloitte, к 2030 году техно-компании будут выпускать еще более "умные" и большие ТВ-панели, диагональю никак не меньше 100 дюймов. А это значит, что и изображение должно быть более четким и реалистичным, что, в свою очередь, смотивирует разработчиков на создание мощных процессоров и усовершенствование матриц. А еще они будут собирать еще больше данных о пользователях, взамен же производители предложат бонусы в виде сниженных цен на устройства. Ну, и в дизайне тоже произойдет своего рода революция. Точнее, она уже происходит, но пока на уровне концептов или ограниченных эксклюзивных серий. Фокус расскажет о трендах развития Smart TV, некоторые из которых уже стали явью.

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Прозрачный телевизор: абсолютно новый функционал

Наверняка вы наслышаны о подобных устройствах — их концепты презентовала компания LG на различных выставках. Изюминкой таких панелей является не только их прозрачность, но и расширение функционала. К примеру, южнокорейский производитель предлагал использовать их в качестве ширм в разного рода публичных заведениях, например, в кафе, барах, ресторанах. Посетители могли бы просматривать меню и в то же время были бы отгорожены от бармена, бариста или повара.

[ + – ] Прозрачный дисплей LG для кафе и баров Фото: LG

Также подразделение LG Display предлагало такие дисплеи в качестве окон, например, в общественном транспорте. Там они могли бы служить одновременно информационными табло (в междугородних поездах и в поездах метро) для пассажиров, выводя по требованию расписание движения, карту метро или карту города и пр.

Но пока LG дорабатывала концепты, китайский конкурент в лице Xiaomi выпустил серийный телевизор Mi TV Lux Transparent Edition и он, как вы уже догадались, полностью прозрачный. Стоит новинка на международном рынке чуть более $7 тыс.

[ + – ] Презентация телевизора Mi TV Lux Transparent Edition от Xiaomi

Прозрачный телевизор Xiaomi имеет диагональ в 55 дюймов, OLED-экран с частотой 120 Гц. "Умным" его делают чипсет SoC MediaTek 9650. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а флэш-памяти – 32 ГБ. Бонусом предлагаются поддержка Dolby Atmos, что обеспечивает хорошее звучание. Также на борту есть голосовой помощник XiaoAI 3.0.

Samsung тоже не отстает. Недавно бренд анонсировал старт производства прозрачных и энергоемких OLED-дисплеев. Избавившись от поляризатора (дополнительного слоя непрозрачного пластика), разработчикам удалось убить двух зайцев одним выстрелом: снизить яркость на 50%, а также сократить расход энергии, которую устройство ранее тратило на обеспечение подсветки. Правда, смарт-телевизоры "Самсунг" пока таких экранов не получат, но вот телефоны и планшеты — да.

Можно предположить, что уже в недалеком будущем все больше производителей будут поставлять на рынок аналогичные модели, ведь таковы тренды Smart TV.

Гибкий телевизор: для пущего удобства

Гибкие дисплеи — излюбленная фишка компании Samsung, которая оснащает ими смартфоны форм-фактора "книжка". Однако у данного бренда они просто гнутся, а вот гибкий экран телевизора смогла предложить другая компания. На выставке CES-2019 был продемонстрирован телевизор LG смарт ТВ, который буквально сворачивался в трубочку. Это весьма удобно — в любой момент его можно спрятать в специальную тумбу, чтобы он не загромождал вид из окна или просто чтобы не маячил черным пятном на полстены в гостиной.

[ + – ] Презентация LG Signature OLED TV R

Цена, конечно, у него фантастическая — $87 тыс., да и продаются такие модели далеко не везде. Но в будущем производители найдут возможность удешевить технологию и сделать ее более доступной. И тем не менее, 4K OLED-телевизоры с диагональю в 65 дюймов ранее были доступны только жителям Южной Кореи, а с весны 2021 года они начали продаваться в разных странах мира, что говорит о востребованности этой Smart TV новинки.

[ + – ] Патентная документация ноутбука LG Фото: LG

Отметим, что оснащать подобными дисплеями компания предлагала и ноутбуки. В конце 2020 года LG получила патент на такой гаджет. Принцип тот же — есть корпус с клавиатурой, внутри которого находится экран, свернутый в рулончик. Нажимаете на кнопку — и он разворачивается. Дальнейшая судьба разработки не известна. Учитывая тот факт, что бренд свернул производство смартфонов, воплощение в жизнь идеи ноутбука с гибким экраном кажется призрачной.

Огромный телевизор: вместо обоев

Как мы уже говорили выше, в тренде будут смарт ТВ-панели с довольно большими экранами. И впечатляющие 100 дюймов (254 см) покажутся вам "мелочью". Еще в 2019 году был презентован телевизор Samsung разрешением 8К, диагональ которого составила 292 дюйма (741,68 см) — буквально во всю стену.

[ + – ] Экран The Wall диагональю 1000 дюймов Фото: Samsung

Аналитики Deloitte считают, что есть несколько причин появления такой "гигантомании" среди пользователей. Во-первых, очень модно сегодня иметь домашний кинотеатр. Во-вторых, многие продакшены предлагают контент столь высокого качества, что смотреть его на 15-дюймовом ноутбуке — это преступление. В-третьих, — пандемия коронавируса. Хочешь, не хочешь, а приходится сидеть дома, и чтобы не было скучно люди стали чаще и дольше смотреть ТВ-передачи и сериалы, предлагаемые стриминговыми сервисами. В-четвертых, удобно подключить ТВ-панель к игровой приставке и проводить досуг за геймингом.

Отметим, что огромные телевизоры будут предлагаться не только для частного, но и для коммерческого пользования. Именно с этой целью Samsung увеличила свой знаменитый экран The Wall до 1000 дюймов по диагонали (2540 см).

Суперумный телевизор: без ИИ никуда

Чем выше разрешение, тем мощнее должен быть процессор телевизора. Поэтому, вполне логично, что Smart TV устройства начнут оснащать процессорами на базе искусственного интеллекта. Так уже поступили разработчики The Wall. Чипсет Micro AI, который они установили, будет использовать нейронные сети для анализа и оптимизации каждого кадра, а также для корректировки шумов и повышения контрастности картинки.

[ + – ] Интеллектуальные телевизоры Bravia XR от Sony

Телевизоры Sony серии Bravia XR и вовсе, как уверяет компания, получили в дар от разработчиков "когнитивный интеллект". Устройства, передающие картинку в 8K- и 4K-качества, функционируют при помощи чипа Cognitive Processor X, благодаря чему пользователь получает суперреалистичные картинку и звук. Процессор обрабатывает информацию с учетом ее восприятия человеком. Иными словами, он анализирует весь спектр элементов передаваемого аудиовизуального ряда одновременно и в режиме реального времени, точно так же, как и человек. Разработчики уверяют, что их ТВ-панели работают, "как человеческий мозг". Добавьте еще к этому голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa, и вместо телевизора вы получите суперумную машину для развлечений.

Телевизор на квантовых точках: превосходное изображение

На украинском рынке покупателям все чаще предлагают телевизоры "на квантовых точках". Это устройства, оснащенные экранами нового поколения. В их основе лежит технология Quantum dot LED, способная повысить качество изображения и при этом не удорожать себестоимость гаджетов.

[ + – ] Принцип работы технологии QLED

Квантовые точки — микроскопические кристаллы, которые излучают свет с точно регулируемым цветовым значением, благодаря чему цветовой охват увеличивается на 50%. Что касается привычных ЖК-панелей, то они способны охватить не более 30% цветового диапазона. В последнее время все чаще в магазинах электроники можно встретить "квантовые" смарт-дисплеи от таких брендов, как Samsung и Xiaomi.

[ + – ] Презентация TCL Vidrian 8K Mini LED TV

Cue Mini LED — технология, разработанная TCL, которая сочетает все лучшее от Quantum dot LED и технологий ЖК. Такие дисплеи вместо кластеров светодиодов имеют огромное количество квантовых точек на стеклянной подложке, а также светодиодную подсветкой на 25 тыс. микрометров. В результате зритель получает глубокий черный цвет и повышенную контрастность.

Голографические телевизоры будущего

Разработчики мечтают усовершенствовать данную технологию, однако проблема с голограммами в том, что пользователю нужно что-то, на что будет проецироваться свет. Воздушное пространство не годится, как и стена. Американская компания Looking Glass Factory, похоже, нашла решение.

[ + – ] Голографические телевизоры от Looking Glass

Стереоскопические трехмерные голограммы будут демонстрироваться на двух экранах — основном и дополнительном стеклянном. Экран разработан таким образом, что практически с любого угла вы сможете видеть полноценное 3D-изображение. Кстати, устройство можно подключить и к компьютеру или ноутбуку. Это будет особенно полезным для тех, кто занимается 3D-моделированием. Разработчики предупреждают, что для этого понадобятся видеокарты Nvidia RTX 3090 (если речь идет о 8K) и Nvidia GTX 1060 (для 4K). Оба дисплея также совместимы с программным обеспечением 3D, включая Unity, Unreal Engine и Blender.

Впервые компания презентовала 32-дюймовый голографический телевизор в 2020 году, а уже осенью 2021 планирует начать продажи. Цена 4K-моделей составит $3 тыс., а 8K — $17,5 тыс.

Вертикальный телевизор: вместо смартфона

Да, мы имеем ввиду модель Samsung Sero, представленную на CES-2020. Она очень удобна при просмотре контента, снятого для социальных сетей, поэтому и может принимать вертикальное положение. Такой форм-фактор наверняка оценили любители TikTok.

[ + – ] Обзор Samsung Sero

Если ТВ-панель можно свернуть в рулончик, то почему бы не поэкспериментировать с положением экрана? Вполне возможно, что в скором времени нам предложат мониторы Т-образной формы (для смартфонов такие уже предусмотрены), а геймеры уже давно пользуются вогнутыми экранами.

Рекомендуем ознакомиться с нашим обзорным материалом, где мы рассказываем о самых популярных Smart TV телевизорах, которые продаются в Украине.