Прозорі, квантові, голографічні: якими будуть телевізори майбутнього

Огляд трендів, згідно з якими розвиватиметься індустрія "розумних" телевізорів у найближчі 5 років.

Згідно з прогнозами Deloitte, до 2030 року техно-компанії будуть випускати ще більш "розумні" і великі ТВ-панелі, діагоналлю ніяк не менше 100 дюймів. А це означає, що і зображення має бути чіткішим і реалістичним, що, зі свого боку, змотивує розробників на створення потужних процесорів і вдосконалення матриць. А ще вони будуть збирати ще більше даних про користувачів, натомість же виробники запропонують бонуси у вигляді знижених цін на пристрої. Ну, і в дизайні теж відбудеться певна революція. Точніше, вона вже відбувається, але поки на рівні концептів або обмежених ексклюзивних серій. Фокус розповість про тренди розвитку Smart TV, деякі з яких вже стали реальністю.

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Прозорий телевізор: абсолютно новий функціонал

Напевно ви чули про подібні пристрої — їх концепти презентувала компанія LG на різних виставках. Родзинкою таких панелей є не тільки їх прозорість, а й розширення функціоналу. Наприклад, південнокорейський виробник пропонував використовувати їх в якості ширм в різноманітних публічних закладах, наприклад, в кафе, барах, ресторанах. Відвідувачі могли б переглядати меню і водночас були б відгороджені від бармена, бариста або кухаря.

[ + – ] Прозорий дисплей LG для кафе і барів Фото: LG

Також підрозділ LG Display пропонував такі дисплеї в якості вікон, наприклад, у громадському транспорті. Там вони могли б служити одночасно інформаційними табло (у міжміському поїзді та в поїздах метро) для пасажирів, виводячи на вимогу розклад руху, карту метро або карту міста та ін.

Але поки LG допрацьовувала концепти, китайський конкурент Xiaomi випустив серійний телевізор Mi TV Lux Transparent Edition і він, як ви вже здогадалися, повністю прозорий. Коштує новинка на міжнародному ринку трохи більше $7 тис.

[ + – ] Презентація телевізора Mi TV Lux Transparent Edition від Xiaomi

Прозорий телевізор Xiaomi має діагональ 55 дюймів, OLED-екран з частотою 120 Гц. "Розумним" його роблять чіпсет SoC MediaTek 9650. Обсяг оперативної пам'яті становить 3 ГБ, а флеш-пам'яті — 32 ГБ. Бонусом пропонуються підтримка Dolby Atmos, що забезпечує гарне звучання. Також на борту є голосовий помічник XiaoAI 3.0.

Samsung теж не відстає. Нещодавно бренд анонсував старт виробництва прозорих і енергоємних OLED-дисплеїв. Позбувшись від поляризатора (додаткового шару непрозорого пластика), розробникам вдалося вбити двох зайців одним пострілом: знизити яскравість на 50%, а також скоротити витрату енергії, яку пристрій раніше витрачав на забезпечення підсвічування. Щоправда, смарт-телевізори "Самсунг" поки таких екранів не отримають, але ось телефони та планшети — так.

Можна припустити, що вже у недалекому майбутньому все більше виробників поставлятимуть на ринок аналогічні моделі, адже такі тренди Smart TV.

Гнучкий телевізор: для більшої зручності

Гнучкі дисплеї — улюблена фішка компанії Samsung, яка оснащує ними смартфони форм-фактора "книжка". Однак у цього бренду вони просто гнуться, а ось гнучкий екран телевізора змогла запропонувати інша компанія. На виставці CES-2019 був продемонстрований телевізор LG смарт ТВ, який буквально скручувався в трубочку. Це дуже зручно — в будь-який момент його можна заховати в спеціальну тумбу, щоб він не захаращував вид з вікна або просто щоб не маячив чорною плямою на півстіни у вітальні.

[ + – ] Презентація LG Signature OLED TV R

Ціна, звичайно, у нього фантастична — $87 тис., та й продаються такі моделі далеко не скрізь. Але в майбутньому виробники знайдуть можливість здешевити технологію і зробити її доступнішою. І тим не менше, 4K OLED-телевізори з діагоналлю 65 дюймів раніше були доступні тільки жителям Південної Кореї, а з весни 2021 року ці фірми почали продаватися в різних країнах світу, що говорить про затребуваність цієї Smart TV новинки.

[ + – ] Патентна документація ноутбука LG Фото: LG

Зазначимо, що оснащувати подібними дисплеями компанія пропонувала і ноутбуки. В кінці 2020 року LG отримала патент на такий гаджет. Принцип той же — є корпус з клавіатурою, всередині якого знаходиться екран, згорнутий в рулон. Натискаєте на кнопку — і він розгортається. Подальша доля розробки не відома. З огляду на той факт, що бренд згорнув виробництво смартфонів, втілення в життя ідеї ноутбука з гнучким екраном здається примарним.

Величезний телевізор: замість шпалер

Як ми вже говорили вище, в тренді будуть смарт ТВ-панелі з досить великими екранами. І вражаючі 100 дюймів (254 см) здадуться вам "дрібницею". Ще у 2019 році був презентований телевізор Samsung розширенням 8К, діагональ якого склала 292 дюйма (741,68 см) — буквально на всю стіну.

[ + – ] Екран The Wall діагоналлю тисячі дюймів Фото: Samsung

Аналітики Deloitte вважають, що є кілька причин появи такої "гігантоманії" серед користувачів. По-перше, дуже модно сьогодні мати домашній кінотеатр. По-друге, багато продакшенів пропонують контент настільки високої якості, що дивитися його на 15-дюймовому ноутбуці — це злочин. По-третє, — пандемія коронавірусу. Хочеш, не хочеш, а доводиться сидіти вдома, і щоб не було нудно люди стали частіше і довше дивитися ТБ-передачі і серіали, пропоновані стрімінговими сервісами. По-четверте, зручно підключити телевізор до ігрової приставки і проводити дозвілля за геймінгом.

Зазначимо, що величезні телевізори будуть пропонуватися не тільки для приватного, а й для комерційного користування. Саме з цією метою Samsung збільшила свій знаменитий екран The Wall до 1000 дюймів по діагоналі (2540 см).

Суперрозумний телевізор: без ШІ нікуди

Чим вище розширення, тим потужнішим має бути процесор телевізора. Тому, цілком логічно, що Smart TV пристрої почнуть оснащувати процесорами на базі штучного інтелекту. Так вже вчинили розробники The Wall. Чіпсет Micro AI, який вони встановили, буде використовувати нейронні мережі для аналізу та оптимізації кожного кадру, а також для коригування шумів і підвищення контрастності картинки.

[ + – ] Інтелектуальні телевізори Bravia XR від Sony

Телевізори Sony серії Bravia XR і зовсім, як запевняє компанія, отримали в дар від розробників "когнітивний інтелект". Пристрої, що передають картинку у 8K- і 4K-якості, функціонують за допомогою чіпа Cognitive Processor X, завдяки чому користувач отримує суперреалістичні картинку і звук. Процесор обробляє інформацію з урахуванням її сприйняття людиною. Іншими словами, він аналізує весь спектр елементів переданого аудіовізуального ряду одночасно і в режимі реального часу, точно так само, як і людина. Розробники запевняють, що їх ТБ-панелі працюють, "як людський мозок". Додайте ще до цього голосових помічників Google Assistant і Amazon Alexa, і замість телевізора ви отримаєте суперрозумну машину для розваг.

Телевізор на квантових точках: чудове зображення

На українському ринку покупцям все частіше пропонують телевізори "на квантових точках". Це пристрої, оснащені екранами нового покоління. В їх основі лежить технологія Quantum dot LED, здатна підвищити якість зображення і при цьому не здорожувати собівартість гаджетів.

[ + – ] Принцип роботи технології QLED

Квантові точки — мікроскопічні кристали, які випромінюють світло з точно регульованим колірним значенням, завдяки чому колірний обхват збільшується на 50%. Що стосується звичних РК-панелей, то вони здатні охопити не більше 30% колірного діапазону. Останнім часом все частіше в магазинах електроніки можна зустріти "квантові" смарт-дисплеї від таких брендів, як Samsung і Xiaomi.

[ + – ] Презентація TCL Vidrian 8K Mini LED TV

Cue Mini LED — технологія, розроблена TCL, яка поєднує все краще від Quantum dot LED і технологій РК. Такі дисплеї замість кластерів світлодіодів мають величезну кількість квантових точок на скляній підкладці, а також світлодіодне підсвічування на 25 тис. мікрометрів. В результаті глядач отримує глибокий чорний колір і підвищену контрастність.

Голографічні телевізори майбутнього

Розробники мріють удосконалити цю технологію, проте проблема з голограмами у тому, що користувачеві потрібно щось, на що буде проектуватися світло. Повітряний простір не годиться, як і стіна. Американська компанія Looking Glass Factory, схоже, знайшла рішення.

[ + – ] Голографічні телевізори від Looking Glass

Стереоскопічні тривимірні голограми будуть демонструватися на двох екранах — основному і додатковому скляному. Екран розроблений таким чином, що практично з будь-якого кута ви зможете бачити повноцінне 3D-зображення. До речі, пристрій можна підключити і до комп'ютера або ноутбука. Це буде особливо корисним для тих, хто займається 3D-моделюванням. Розробники попереджають, що для цього знадобляться відеокарти Nvidia RTX 3090 (якщо йдеться про 8K) і Nvidia GTX 1060 (для 4K). Обидва дисплеї також сумісні з програмним забезпеченням 3D, включаючи Unity, Unreal Engine і Blender.

Вперше компанія презентувала 32-дюймовий голографічний телевізор у 2020 році, а вже восени 2021 планує почати продажі. Ціна 4K-моделей складе $3 тис., а 8K — $17,5 тис.

Вертикальний телевізор: замість смартфона

Так, ми маємо на увазі модель Samsung Sero, представлену на CES-2020. Вона дуже зручна при перегляді контенту, знятого для соціальних мереж, тому і може приймати вертикальне положення. Такий форм-фактор напевно оцінили любителі TikTok.

[ + – ] Огляд Samsung Sero

Якщо телевізор можна згорнути в рулон, то чому б не поекспериментувати з положенням екрану? Цілком можливо, що незабаром нам запропонують монітори Т-подібної форми (для смартфонів такі вже передбачені), а геймери вже давно користуються увігнутими екранами.

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