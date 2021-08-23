Курс биткоина снова взлетел выше отметки в $50 тысяч

С середины июля стоимость биткоина начала неуклонно расти.

Курс биткоина снова превысил $50 тыс., что произошло впервые с середины мая. Об этом сообщает CNBC.

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В апреле цена биткоина достигала $64 тыс., но в ходе распродаж криптовалют в июне и июле стоимость криптовалюты опускалась ниже $30 тыс. Но уже с середины июля стоимость биткоина начала неуклонно расти.

Другие цифровые монеты также росли в цене. Так, Ethereum вырос в цепе примерно на 2% и торговался выше отметки $3300.

"Это не первый раз, когда мы пересекаем эту ключевую веху, но, учитывая достижения в отрасли в последнее время, $50 000, безусловно, кажутся оправданными в настоящее время", – заявил CoinDeck генеральный директор Quantum Economics Мати Гринспен.

Среди причин снижения стоимости цифровой валюты эксперты называли возобновившееся давление на криптоиндустрию со стороны Китая. Это привело к тому, что майнеры биткоина были вынуждены переместиться из Китая в другие страны мира.

Но в последнее время криптовалютный рынок позитивно повлияли две новости. Во-первых криптобиржа Coinbase заявила, что купит криптовалюту на $500 млн на свой баланс и выделит 10% прибыли в портфель криптоактивов. А во-вторых, PayPal заявила, что запустит свой сервис, позволяющий людям покупать, держать и продавать цифровые валюты в Великобритании.

Напомним, эксперт издания Bloomberg назвал имя предполагаемого "творца" биткоина. Он считает, что под псевдонимом Сатоши Накамото скрывался программист Хэл Финни.