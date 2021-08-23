Курс біткоіну знову злетів вище позначки в $ 50 тисяч

З середини липня вартість біткоіна почала неухильно зростати.

Курс біткоіну знову перевищив $50 тис., що відбулося вперше з середини травня. Про це повідомляє CNBC.

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У квітні ціна біткоіни досягала $64 тис., але в ході розпродажів криптовалюта в червні і липні вартість криптовалюта опускалася нижче $30 тис. Але вже з середини липня вартість біткоіна почала неухильно зростати.

Інші цифрові монети також росли в ціні. Так, Ethereum виріс в ціні приблизно на 2% і торгувався вище позначки $ 3300.

"Це не перший раз, коли ми перетинаємо цю ключову віху, але, з огляду на досягнення в галузі останнім часом, $ 50 000, безумовно, здаються виправданими в даний час", — заявив CoinDeck генеральний директор Quantum Economics Мати Грінспен.

Серед причин зниження вартості цифрової валюти експерти називали тиск на кріптоіндустрію з боку Китаю. Це призвело до того, що майнери біткоіни були змушені переміститися з Китаю в інші країни світу.

Але останнім часом на кріптовалютний ринок позитивно вплинули дві новини. По-перше кріптобіржа Coinbase заявила, що купить криптовалюта на $ 500 млн на свій баланс і виділить 10% прибутку в портфель кріптоактівов. А по-друге, PayPal заявила, що запустить свій сервіс, що дозволяє людям купувати, тримати і продавати цифрові валюти в Великобританії.

Нагадаємо, експерт видання Bloomberg назвав ім'я передбачуваного "творця" біткоіни. Він вважає, що під псевдонімом Сатоши Накамото переховувався програміст Хел Фінні.