Аналітик видання Bloomberg назвав ім'я "справжнього творця" біткоїну

Старший аналітик Bloomberg вважає, що під псевдонімом Сатоші Накамото приховувався програміст Хел Фінні.

Старший аналітик Bloomberg висловив свою думку щодо того, хто міг бути справжнім творцем криптовалюти біткоїн.

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Ерік Балчунас вважає, що під ім'ям "Сатоші Накамото", приховувався програміст Хел Фінні з Каліфорнії, який помер у 2014 році.

В інтернет-спільноті Фінні відомий як один з перших прихильників криптовалюти Bitcoin, який брав участь у її розробці, а також нібито провів з Накамото першу транзакцію у 2009 році. Тоді він отримав десять біткоїнів.

[ + – ] Скріншот повідомлення Хела Фінні 1993 року

Фінні помер у 2014 році у віці 58 років. До цього він був розробником у PGP Corporation. На початку своєї кар'єри працював у ролі провідного розробника декількох консольних ігор.

У тому, що саме Фінні є творцем Bitcoin, головний аналітик Bloomberg упевнений тому, що Хел у 1993 році залишив на форумі повідомлення, у якому описував саму ідею криптовалюти і принцип, схожий з тим, на основі якого працює технологія невзаємозамінних токенів (NFT).

У 2016 році журналісти Financial Times також стверджували, що Хел Фінні може бути творцем найвідомішої криптовалюти у світі.

На початку 2021 року капіталізація криптовалюти Bitcoin досягла 1,02 трильйона доларів.

Нагадаємо, Сатоші Накамото — це псевдонім однієї людини або групи людей, які розробили протокол криптовалюти біткоїн і створили першу версію програмного забезпечення, у якому цей протокол був реалізований. Реальну особистість, яка ховається під цим ім'ям, неодноразово намагалися розкрити, але всі спроби закінчилися невдачею.

31 жовтня 2008 року Накамото опублікував статтю "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", у якій описав Bitcoin — повністю децентралізовану систему електронної готівки. На початку 2009 року він випустив першу версію віртуального гаманця і запустив блокчейн.

З кінця 2010 року Накамото не бере участі в роботі над проектом BTC, його остання зміна, внесена в код проекту, датується 16 грудня 2010 року.

Раніше ми повідомляли про те, що курс біткоїну, а також деяких альткоїнів стрімко виріс, внаслідок чого підвищилася капіталізація всієї криптовалюти.