Аналитик издания Bloomberg назвал имя "настоящего творца" биткоина

Старший аналитик Bloomberg считает, что под псевдонимом Сатоши Накамото скрывался программист Хэл Финни.

Старший аналитик Bloomberg высказал свое мнение относительно того, кто мог быть настоящим творцом криптовалюты биткоин.

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Эрик Балчунас считает, что под именем "Сатоши Накамото", скрывался программист Хэл Финни из Калифорнии, который умер в 2014 году.

В интернет-сообществе Финни известен, как один из первых сторонников криптовалюты Bitcoin, который принимал участие в ее разработке, а также якобы провел с Накамото первую транзакцию в 2009 году. Тогда он получил десять биткоинов.

[ + – ] Скриншот сообщения Хэла Финни 1993 года

Финни умер в 2014 году в возрасте 58 лет. До этого он был разработчиком в PGP Corporation. В начале своей карьеры работал в качестве ведущего разработчика нескольких консольных игр.

В том, что именно Финни является создателем Bitcoin, главный аналитик Bloomberg уверен потому, что Хэл в 1993 году оставил на форуме сообщение, в котором описывал саму идею криптовалют и принцип, схожий с тем, на основе которого работает технология невзаимозаменяемых токенов (NFT).

В 2016 году журналиста Financial Times также утверждали, что Хэл Финни может быть творцом самой известной криптовалюты в мире.

В начале 2021 года капитализация криптовалюты Bitcoin достигла 1,02 триллиона долларов.

Напомним, Сатоши Накамото – это псевдоним одного человека или группы людей, разработавших протокол криптовалюты биткоин и создавших первую версию программного обеспечения, в котором этот протокол был реализован. Реальную личность, скрывающуюся под этим именем неоднократно пытались раскрыть, но все попытки закончились неудачей.

31 октября 2008 года Накамото опубликовал статью "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System", в которой описал Bitcoin — полностью децентрализованную систему электронной наличности. В начале 2009 года он выпустил первую версию виртуального кошелька и запустил блокчейн.

С конца 2010 года Накамото не участвует в работе над проектом BTC, его последнее изменение, внесенное в код проекта, датируется 16 декабря 2010 года.

Ранее мы сообщали о том, что курс биткоина, а также некоторых альткоинов стремительно вырос, вследствие чего повысилась капитализация всей криптовалюты.