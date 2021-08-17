BTC, Etherеum и Dogecoin наконец-то подорожали: крипторынок вырос до $2 трлн

Криптовалюта снова начала дорожать после значительного падения в мае-июле. Помимо гигантов, огромный рост показывают молодые альткоины.

После подорожания Bitcoin, Etherеum, Dogecoin и других коинов, общая стоимость криптовалют превысила $2 трлн.

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Об этом пишет агентство Bloomberg по данным сервиса CoinGecko, который отслеживает показатели более 8800 токенов.

В субботу, 14 августа, курс самой популярной криптовалюты в мире, биткоина, достиг $48 152 впервые с 16 мая, вдобавок, он показал устойчивость — у токена началась "белая полоса". В понедельник стоимость криптовалюты пошла на снижение и сейчас составляет около $45,9 тыс. Рыночная капитализация достигла $863 млрд. В то же время, по данным сервиса Curency, доля биткоина на рынке значительно снижается, с июля до средины августа она сократилась с 49% до 43%.

Вторая по величине криптовалюта, Ethereum, за неделю подорожала на 0,4%. 16 августа токен подорожал до $3321, после чего цена постепенно снизилась до $3180. Общая капитализация составляет $372 млрд. На рост "эфира" могло повлиять обновление блокчейна ("Лондонский хард-форк"), который стабилизировал комиссию за операции.

Мемная криптовалюта Dogecoin, которую поддерживает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, за неделю (9-15 августа) подорожала примерно на 40% — с $0,244 до $0,320. Рыночная капитализация токена превысила $43 млрд, а стоимость сейчас составляет около $0,326. Вероятно, Dogecoin продолжит расти, ведь американские миллиардер Марк Кьюбан, владелец баскетбольного клуба НБА Dallas Mavericks, назвал ее "самым надежным средством обмена цифровыми активами".

"Мы разрешаем людям платить любой криптовалютой, но 95% продаж приходится на Doge. Клиенты сами выбирают ее. Мы можем спорить обо всем и о чем угодно, но сейчас данный альткоин — способ оплаты, который выбирают люди. Недостатки и простота DOGE — это самые сильные стороны криптовалюты. Вы можете использовать ее только для двух вещей: тратить или держать. Это очень легко понять. И она недорогая", — заявил бизнесмен в Twitter и получил поддержку Илона Маска.

Альтернативные криптовалюты также продолжают рост:

Audius за неделю подорожала почти на 150% (текущая цена — $3,48),

Solana — на 80% ($73,21),

Terrа — на 75% ($26,25),

Revain ($0,011) — на 60%,

Cardano — на 40% ($2,08).

Ранее Фокус писал, какие изменения ждут Ethereum после масштабного апгрейда. По словам основателя блокчейна Виталика Бутерина, в будущем криптовалюта перейдет на принцип работы Proof-of-Stake (PoS) и будет потреблять на 99% меньше электроэнергии.

Сообщали также, что майнить Ethereum стало намного выгоднее, чем биткоин. С мая по июль пользователи добыли на $1,2 млрд больше эфира.

Эксперты отметили, что из-за обновлений Ethereum теряет привлекательность. Его может заменить молодая криптовалюта Solana, которая выделяется среди конкурентов быстрой работой блокчейна и пока невысокой ценой.