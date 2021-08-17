BTC, Etherеum і Dogecoin нарешті подорожчали: крипторинок виріс до $ 2 трлн

Криптовалюта знову почала дорожчати після значного падіння в травні-липні. Крім гігантів, величезне зростання показують молоді альткоїни.

Після подорожчання Bitcoin, Etherеum, Dogecoin і інших коїнів загальна вартість криптовалюти перевищила $ 2 трлн.

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Про це пише агентство Bloomberg з даними сервісу CoinGecko, який відстежує показники понад 8800 токенів.

У суботу, 14 серпня, курс найпопулярнішої криптовалюти в світі, біткоїна, досяг $ 48 152 вперше з 16 травня, до того ж, він показав стійкість — у токена почалася "біла смуга". У понеділок вартість криптовалюта пішла на зниження і зараз становить близько $ 45,9 тис. Ринкова капіталізація досягла становить $ 863 млрд. У той же час, за даними сервісу Curency, частка біткоїнів на ринку значно знижується, з липня до середини серпня вона скоротилася з 49% до 43%.

Друга за величиною криптовалюта, Ethereum, за тиждень подорожчала на 0,4%. 16 серпня токен подорожчав до $ 3321, після чого ціна поступово знизилася до $ 3180. Загальна капіталізація становить $ 372 млрд. На зростання "ефіру" могло вплинути оновлення блокчейна ("Лондонський хард-форк"), який стабілізував комісію за операції.

Мемна криптовалюта Dogecoin, яку підтримує засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск, за тиждень (9-15 серпня) подорожчала приблизно на 40% — з $ 0,244 до $ 0,320. Ринкова капіталізація токена перевищила $ 43 млрд, а вартість зараз становить близько $ 0,326. Ймовірно, Dogecoin продовжить рости, адже американський мільярдер Марк К'юбан, власник баскетбольного клубу НБА Dallas Mavericks, назвав її "найнадійнішим засобом обміну цифровими активами".

"Ми дозволяємо людям платити будь-якою криптовалютою, але 95% продажів припадає на Doge. Клієнти самі вибирають її. Ми можемо сперечатися про все та про що завгодно, але зараз цей альткоїн — спосіб оплати, який вибирають люди. Недоліки та простота DOGE — це найсильніші сторони криптовалюти. Ви можете використовувати її тільки для двох речей: витрачати або тримати. Це дуже легко зрозуміти. І вона недорога", — заявив бізнесмен у Twitter і отримав підтримку Ілона Маска.

Альтернативна криптовалюта також продовжує зростання:

Audius за тиждень подорожчала майже на 150% (поточна ціна — $ 3,48),

Solana — на 80% ($ 73,21),

Terrа — на 75% ($ 26,25),

Revain ($ 0,011) — на 60%,

Cardano — на 40% ($ 2,08).

Раніше Фокус писав, які зміни чекають Ethereum після масштабного апгрейду. За словами засновника блокчейна Віталіка Бутеріна, в майбутньому криптовалюта перейде на принцип роботи Proof-of-Stake (PoS) і споживатиме на 99% менше електроенергії.

Повідомляли також, що майнити Ethereum стало набагато вигідніше, ніж біткоїни. З травня по липень користувачі добули на $ 1,2 млрд більше ефіру.

Експерти відзначили, що через оновлення Ethereum втрачає привабливість. Його може замінити молода криптовалюта Solana, яка виділяється серед конкурентів швидкої роботою блокчейна і поки невисокою ціною.