Впервые в мире: японские ученые напечатали мраморную говядину вагю на 3D-принтере
При изготовлении мяса из пробирки ни одна корова не пострадала.
Сегодня выращенное в лабораторных условиях мясо сегодня используется для приготовления разного рода блюд типа котлет и стейков. А вот ученым из японского Университета Осаки удалось создать элитную говядину вагю при помощи передовых методов биопечати.
Об этом сообщает издание eurekalert.org.
Команда Университета Осаки использовала два типа стволовых клеток, полученных от коров вагю: бычьи сателлитные клетки и стволовые клетки, полученные из жировой ткани. Эти биоматериалы были инкубированы и превращены в клетки разных типов, необходимые для формирования отдельных волокон для мышц, жира и кровеносных сосудов. Затем они были собраны слоями в трехмерную "стопку", чтобы в итоге получилась текстура, характерная для мраморного мяса.
В ходе выращивания мясных тканей, исследователи постоянно следили за процессом и контролировали его, чтобы не переборщить ни с количеством жира, ни с количеством мяса. Результат превзошел ожидания — им удалось повторить структуру говядины вагю.
"Улучшая технологию, можно будет не только воспроизводить сложные структуры мяса, такие как мраморное, но и корректировать жировые и мышечные компоненты", — говорит один из исследователей Мичия Мацусаки.
Гурманы наверняка оценят изыскания ученых, ведь мясо вагю стоит очень дорого, а созданный в лаборатории аналог мог бы продаваться в разы дешевле, и при этом не уступал бы ни в качестве, ни во вкусовых и питательных свойствах, рассуждают журналисты.
Чтобы изготовить биологическую конструкцию в формате 3D, ученым понадобились живые клетки, специальная основа, к которой они могли бы "крепиться", а также применение метода послойной генерации тканей. В ходе "печати" формируется структура из разных типов клеток, при этом применяются различные подходы, например, фотолитография, магнитный биопринтинг или прямая экструзия клеток. После того, как основа сформирована биопринтером, ее помещают в специальный инкубатор для выращивания до нужных размеров.
Ранее мы сообщали о том, что американские ученые создали 3D-принтер для печати аккумуляторов.