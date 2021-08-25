Впервые в мире: японские ученые напечатали мраморную говядину вагю на 3D-принтере

При изготовлении мяса из пробирки ни одна корова не пострадала.

Сегодня выращенное в лабораторных условиях мясо сегодня используется для приготовления разного рода блюд типа котлет и стейков. А вот ученым из японского Университета Осаки удалось создать элитную говядину вагю при помощи передовых методов биопечати.

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Об этом сообщает издание eurekalert.org.

Команда Университета Осаки использовала два типа стволовых клеток, полученных от коров вагю: бычьи сателлитные клетки и стволовые клетки, полученные из жировой ткани. Эти биоматериалы были инкубированы и превращены в клетки разных типов, необходимые для формирования отдельных волокон для мышц, жира и кровеносных сосудов. Затем они были собраны слоями в трехмерную "стопку", чтобы в итоге получилась текстура, характерная для мраморного мяса.

В ходе выращивания мясных тканей, исследователи постоянно следили за процессом и контролировали его, чтобы не переборщить ни с количеством жира, ни с количеством мяса. Результат превзошел ожидания — им удалось повторить структуру говядины вагю.

[ + – ] 3D-принтер для печати основы из живых клеток

"Улучшая технологию, можно будет не только воспроизводить сложные структуры мяса, такие как мраморное, но и корректировать жировые и мышечные компоненты", — говорит один из исследователей Мичия Мацусаки.

Гурманы наверняка оценят изыскания ученых, ведь мясо вагю стоит очень дорого, а созданный в лаборатории аналог мог бы продаваться в разы дешевле, и при этом не уступал бы ни в качестве, ни во вкусовых и питательных свойствах, рассуждают журналисты.

Чтобы изготовить биологическую конструкцию в формате 3D, ученым понадобились живые клетки, специальная основа, к которой они могли бы "крепиться", а также применение метода послойной генерации тканей. В ходе "печати" формируется структура из разных типов клеток, при этом применяются различные подходы, например, фотолитография, магнитный биопринтинг или прямая экструзия клеток. После того, как основа сформирована биопринтером, ее помещают в специальный инкубатор для выращивания до нужных размеров.

Ранее мы сообщали о том, что американские ученые создали 3D-принтер для печати аккумуляторов.