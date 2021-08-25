Уперше у світі: японські вчені надрукували мармурову яловичину вагю на 3D-принтері

При виготовленні м'яса з пробірки жодна корова не постраждала.

Сьогодні вирощене в лабораторних умовах м'ясо використовується для приготування різного роду страв типу котлет і стейків. А ось ученим з японського Університету Осаки вдалося створити елітну яловичину вагю за допомогою передових методів біодруку.

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Про це повідомляє видання eurekalert.org.

Команда Університету Осаки використовувала два типи стовбурових клітин, отриманих від корів вагю: бичачі сателітні клітини і стовбурові клітини, отримані з жирової тканини. Ці біоматеріали були інкубовані і перетворені в клітини різних типів, необхідні для формування окремих волокон для м'язів, жиру і кровоносних судин. Потім вони були зібрані шарами в тривимірну "стопку", щоб у результаті вийшла текстура, характерна для мармурового м'яса.

У ході вирощування м'ясних тканин, дослідники постійно стежили за процесом і контролювали його, щоб не перебільшити ні з кількістю жиру, ні з кількістю м'яса. Результат перевершив очікування — їм вдалося повторити структуру яловичини вагю.

[ + – ] 3D-принтер для друку основи з живих клітин

"Покращуючи технологію, можна буде не тільки відтворювати складні структури м'яса, такі як мармурова, а й коригувати жирові і м'язові компоненти", — говорить один з дослідників Мічія Мацусакі.

Гурмани точно оцінять вишукування вчених, адже м'ясо вагю коштує дуже дорого, а створений у лабораторії аналог міг би продаватися в рази дешевше, і при цьому не поступався б ні в якості, ні в смакових і поживних властивостях, міркують журналісти.

Щоб виготовити біологічну конструкцію у форматі 3D, ученим знадобилися живі клітини, спеціальна основа, до якої вони могли б "кріпитися", а також застосування методу пошарової генерації тканин. У ході "друку" формується структура з різних типів клітин, при цьому застосовуються різні підходи, наприклад, фотолітографія, магнітний біопринтинг або пряма екструзія клітин. Після того, як основа сформована біопринтером, її поміщають у спеціальний інкубатор для вирощування до потрібних розмірів.

Раніше ми повідомляли про те, що американські вчені створили 3D-принтер для друку акумуляторів.