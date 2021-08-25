Samsung может удаленно отключить любой из своих телевизоров по всему миру

Воспользоваться функцией TV Block может только компания-производитель. Однако риск отключения всех подряд существует…

В июле злоумышленники ограбили дистрибьюторский центр, расположенный в Квазулу-Натале (Южная Африка). Как сообщают местные СМИ, они украли большую партию телевизоров Samsung, однако сколько точно — неизвестно. Но воспользоваться ими или продать у них не получится: компания-производитель заявила, что отследит все украденные устройства и попросту заблокирует их.

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Об этом пишет издание pcmag.com.

На самом деле, проделать подобный трюк Samsung может с любым из своих телевизоров, независимо от того, где они находятся. Компания сообщила об этом на своем официальном сайте Samsung Newsroom. В посте рассказывается о том, как в Южной Африке были украдены телевизоры, а затем отключены.

Технология называется TV Block, и она предварительно установлена на все телевизоры южнокорейского бренда. Каждый раз, когда подтверждается кража ТВ-панели, Samsung регистрирует ее серийный номер, а затем ожидает момента подключения к Интернету. Когда Smart TV появляется в Сети, сервер компании, к которому она подключена по умолчанию, регистрирует это и ищет ее серийный номер в списке пропавших устройств. Если модель была обнаружена в таком списке, то доступ к ней тут же автоматически блокируется и все функции отключаются. С этого момента она превращается в бесполезный черный квадрат (вернее, прямоугольник).

Как объяснил Майк Ван Лиер, директор подразделения бытовой электроники Samsung в Южной Африке, "в соответствии с ценностями компании, мы будем и дальше разрабатывать технологии, обеспечивающие безопасность пользователей и самих устройств".

"Хотя Samsung продвигает TV Block как положительную технологию, ее наличие тревожит некоторых потребителей, владеющих смарт-панелями Samsung, которые знают, что в любой момент они могут быть отключены, и не по инициативе компании. Представьте ситуацию: Samsung взломали, и хакерам удалось активировать эту функцию для всех телевизоров, подключенных к Интернету по всему миру", — пишет журналист pcmag.com. "Конечно, вы можете предотвратить это, если не станете подключать свою ТВ-панель к Интернету, а вместо этого купите отдельное устройство для потоковой передачи данных. Однако это делает бесполезным главное преимущество Smart TV".

Ранее мы сообщали о трендах развития "умных" телевизоров и о том, какими они могут быть через 5-10 лет.