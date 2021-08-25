Samsung може віддалено вимкнути будь-який зі своїх телевізорів по всьому світу

Скористатися функцією TV Block може тільки компанія-виробник. Однак ризик відключення всіх підряд існує...

У липні зловмисники пограбували дистриб'юторський центр, розташований у Квазулу-Натале (Південна Африка). Як повідомляють місцеві ЗМІ, вони вкрали велику партію телевізорів Samsung, однак скільки точно — невідомо. Але скористатися ними або продати в них не вийде: компанія-виробник заявила, що відстежить всі вкрадені пристрої і просто заблокує їх.

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Про це пише видання pcmag.com.

Насправді, виконати подібний трюк Samsung може з кожним зі своїх телевізорів, незалежно від того, де вони розташовані. Компанія повідомила про це на своєму офіційному сайті Samsung Newsroom. У пості розповідається про те, як у Південній Африці були вкрадені телевізори, а потім відключені.

Технологія називається TV Block, і вона попередньо встановлена на всі телевізори південнокорейського бренду. Кожен раз, коли підтверджується крадіжка ТВ-панелі, Samsung реєструє її серійний номер, а потім чекає моменту підключення до Інтернету. Коли Smart TV з'являється в Мережі, сервер компанії, до якого вона підключена за замовчуванням, реєструє це і шукає її серійний номер в списку зниклих пристроїв. Якщо модель була виявлена в такому списку, то доступ до неї тут же автоматично блокується і всі функції відключаються. З цього моменту вона перетворюється на безплідний чорний квадрат (точніше, прямокутник).

Як пояснив Майк Ван Лієр, директор підрозділу побутової електроніки Samsung в Південній Африці, "відповідно до цінностей компанії, ми будемо й далі розробляти технології, що забезпечують безпеку користувачів і самих пристроїв".

"Хоча Samsung просуває TV Block як позитивну технологію, її наявність турбує деяких споживачів, які володіють смарт-панелями Samsung, які знають, що в будь-який момент вони можуть бути відключені, і не з ініціативи компанії. Уявіть ситуацію: Samsung зламали, і хакерам вдалося активувати цю функцію для всіх телевізорів, підключених до Інтернету по всьому світу, — пише журналіст pcmag.com. — Звичайно, ви можете запобігти цьому, якщо не станете підключати свій телевізор до Інтернету, а замість цього купите окремий пристрій для потокової передачі даних. Однак це робить непотрібним головну перевагу Smart TV".

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