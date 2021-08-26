Художник создал супер-реалистичные портреты исторических личностей при помощи ИИ (фото)

Теперь человечество может увидеть, как выглядели Тутанхамон, Елизавета I, Моцарт и другие знаменитости.

Художник и фотограф из Нидерландов Бас Утервейк использовал искусственный интеллект, чтобы создать реалистичные портреты известных исторических личностей.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Он опубликовал свои работы на официальном сайте и в Instagram.

Бас Утервейк утверждает, что использовал инновационную технологию реконструкции образов посредством нейросети. Его последние работы показывают, как могли выглядеть известные люди из Древнего Египета, эпохи Возрождения, Европы 18 века и других исторических эпох. Некоторые из своих произведений голландец продает в качестве уникальных NFT-токенов.

Для создания портретов, Утервейк собирает многочисленные данные о внешнем виде человека и загружает их в ИИ-программу. Затем художник вносит небольшие изменения в "картину", пока не останется доволен финальным результатом. Он воссоздает не только реально живших знаменитостей, но и персонажей, изображенных художниками прошлого, включая "Мону Лизу" Леонардо да Винчи. Художник даже создал потрет Джульетты из пьесы Уильяма Шекспира.

[ + – ] Египетский фараон Тутанхамон [ + – ] Египетский фараон Эхнатон [ + – ] Египетская царица Тиа [ + – ] Римский император Калигула [ + – ] Композитор Вольфганг Амадей Моцарт [ + – ] Египетская царица Клеопатра [ + – ] Британская королева Елизавета I [ + – ] Джульетта [ + – ] Портрет Иисуса, созданный по мотивам картины Salvator Mundi Леонардо да Винчи [ + – ] Мона Лиза на основе портрета Леонардо да Винчи

"Эти сети "глубокого обучения" (Deep Learning) тренируются, используя тысячи фотографий человеческих лиц и могут создавать фотореалистичных портреты с нуля", — цитирует Утервейка сайт My Modern Met.

Фотограф считает, что за последние тысячи лет человеческие лица кардинально не изменились, за исключением, разве что, причесок и макияжа. Люди, которые жили много веков назад, вероятно, были очень похожи на современных, однако мы привыкли видеть их несколько искаженными на изображениях, которые создавали до изобретения фотографии.

"Так же, как фотография изменила форму классической живописи, методы, основанные на искусственном интеллекте, начнут влиять на искусство. Приложения ИИ развиваются с невероятной скоростью, и это повлияет практически на все сегменты нашего общества", — подчеркнул Утервейк.

Ранее ученые впервые наделили искусственный интеллект воображением, подобным человеческому. Он научился выделять отдельные характеристики предметов и создавать изображения, которые никогда раньше не видел.

Недавно китайский ИИ AliceMind впервые превзошел людей в распознавании образов. Он оказался на 1% точнее живых участников при анализе 250 тысяч изображений.

До этого революционная система искусственного интеллекта научилась предсказывать структуру человеческих белков. В будущем это поможет ученым раскрыть тайны ДНК и совершить прорыв в медицине.