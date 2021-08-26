Художник створив супер-реалістичні портрети історичних особистостей за допомогою ШІ (фото)

Тепер людство може побачити, який вигляд мали Тутанхамон, Єлизавета I, Моцарт і інші знаменитості.

Художник і фотограф з Нідерландів Бас Утервейк використовував штучний інтелект, щоб створити реалістичні портрети відомих історичних особистостей.

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Він опублікував свої роботи на офіційному сайті і в Instagram.

Бас Утервейк стверджує, що використовував інноваційну технологію реконструкції образів за допомогою нейромережі. Його останні роботи показують, який вигляд могли мати відомі люди зі Стародавнього Єгипту, епохи Відродження, Європи 18 століття та інших історичних епох. Деякі зі своїх творів голландець продає в якості унікальних NFT-токенів.

Для створення портретів Утервейк збирає численні дані про зовнішній вигляд людини і завантажує їх у ШІ-програму. Потім художник вносить невеликі зміни в "картину", поки не залишиться задоволений фінальним результатом. Він відтворює не тільки реальних знаменитостей, але й персонажів, зображених художниками минулого, включаючи "Мону Лізу" Леонардо да Вінчі. Художник навіть створив портрет Джульєтти з п'єси Вільяма Шекспіра.

[ + – ] Єгипетський фараон Тутанхамон [ + – ] Єгипетський фараон Ехнатон [ + – ] Єгипетська цариця Тіа [ + – ] Римський імператор Калігула [ + – ] Композитор Вольфганг Амадей Моцарт [ + – ] Єгипетська цариця Клеопатра [ + – ] Британська королева Єлизавета I [ + – ] Джульєтта [ + – ] Портрет Ісуса, створений за мотивами картини Salvator Mundi Леонардо да Вінчі [ + – ] Мона Ліза на основі портрета Леонардо да Вінчі

"Ці мережі "глибокого навчання" (Deep Learning) тренуються, використовуючи тисячі фотографій людських осіб, і можуть створювати фотореалістичні портрети з нуля", — цитує Утервейка сайт My Modern Met.

Фотограф вважає, що за останні тисячі років людські обличчя кардинально не змінилися, за винятком, хіба що, зачісок і макіяжу. Люди, які жили багато століть назад, ймовірно, були дуже схожі на сучасних, проте ми звикли бачити їх дещо спотвореними на зображеннях, які створювали до винаходу фотографії.

"Так само, як фотографія змінила форму класичного живопису, методи, засновані на штучному інтелекті, почнуть впливати на мистецтво. Додатки ШІ розвиваються з неймовірною швидкістю, і це вплине практично на всі сегменти нашого суспільства", — підкреслив Утервейк.

Раніше вчені вперше наділили штучний інтелект уявою, подібною до людської. Він навчився виділяти окремі властивості предметів і створювати зображення, які ніколи раніше не бачив.

Нещодавно китайський ШІ AliceMind вперше перевершив людей у розпізнаванні образів. Він виявився на 1% точніший за живих учасників при аналізі 250 тисяч зображень.

До цього революційна система штучного інтелекту навчилася передбачати структуру людських білків. В майбутньому це допоможе вченим розкрити таємниці ДНК і зробити прорив у медицині.