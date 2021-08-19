Гостре око. ШІ вперше перевершив людей в розпізнаванні образів

Під час тестування алгоритм машинного зору дав правильні відповіді у 81% випадків, а людина — в 80%. Але поки машина все одно не здатна повністю замінити людський розум.

Алгоритм машинного зору AliceMind від китайської компанії Alibaba вперше перевершив людину в розпізнаванні візуальних образів. Про це пише газета South China Morning Post.

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До недавніх пір штучний інтелект завжди поступався людям, як тільки справа доходила до картинок, варто згадати хоча б "капчу" — поширений захист від ботів в Інтернеті, коли користувачеві необхідно вибрати картинки з певними об'єктами. Ситуацію в корені міняє ШІ під назвою AliceMind, що показав свої можливості на заході Visual Question Answering Challenge 2 021 (VQA).

У цьому році учасникам випробувань показали понад 250 тис. зображень і поставили 1,1 млн питань про них. Алгоритм від Alibaba Group показав точність 81,26%, тоді як учасники-люди не помилилися лише в 80,83% випадків. Крім того, AliceMind перевершив всіх "штучних конкурентів", включаючи модель від Microsoft.

"Ми пишаємося тим, що досягли ще однієї важливої віхи в області машинного інтелекту, що підкреслює наші постійні зусилля з просування досліджень і розробок в суміжних областях", — заявив Сі Луо, керівник відділу обробки природної мови (Natural Language Processing) в Alibaba DAMO Academy .

За його словами, успіх алгоритму не означає, що машини в майбутньому зможуть повністю замінити людей, проте нададуть допомогу, взявши на себе складну і рутинну роботу. Завдяки цьому людство зможе сфокусуватися на креативних завданнях, які ШІ не під силу.

Сі Луо додав, що технологію VQA вже зараз можна застосовувати в найрізноманітніших областях, наприклад, тренувати алгоритми для первинної діагностики хвороб по зображеннях, для безпілотних автомобілів або пошуку продуктів на сайтах електронної комерції. Alibaba вже використовувала її в декількох додатках, у тому числі в своєму інтелектуальному чат-боті Alime Shop Assistant, яким щодня користуються десятки тисяч продавців на роздрібних платформах.

Раніше Фокус писав, що вчені з США наділили ШІ фантазією. Нейромережа навчилася "малювати" предмети і явища, які раніше ніколи не "бачила".