Simpsons TV: американец создал рабочий телевизор, как в мультсериале "Симпсоны" (видео)

Устройство, напечатанное на 3D-принтере, показывает серии 11-ти сезонов мультсериала.

Пользователь соцсети Reddit buba447 (настоящее имя Брэндон Уитроу) при помощи 3D-принтера напечатал телевизор, который является точной копией устройства из сериала "Симпсоны".

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Об этом он сообщил на своей страничке.

Инженер-программист, художник, орнитолог и любитель "Симпсонов" — так пользователь позиционирует себя, — снял видеоролик, где продемонстрировал возможности мини-телевизора. Он также поделился техническими характеристиками гаджета.

Итак, мультяшный телек работает благодаря Raspberry Pi Zero — миниатюрного компьютера размером меньше флешки, состоящего из процессора Broadcom BCM2835, оперативной памяти в 512 МБ портов ввода-вывода, слота для microSD-карты и мультимедийных интерфейсов. Уитроу использовал карту памяти на 32 ГБ, а также TFT-дисплей размером 640x480 пикс. Благодаря умной начинке, крошечный гаджет показывает серии 11-ти сезонов "Симпсонов" в произвольном порядке.

[ + – ] Мультяшный телевизор Симпсонов

"Pi работает под управлением ОС Jessie Lite. Все эпизоды были сжаты и загружены на SD-карту. Когда Pi включается через USB-порт на задней панели телевизора, он начинает случайное воспроизведение эпизодов. Когда эпизод заканчивается, случайным образом выбирается следующий. Верхняя кнопка подключена к GPIO — она включает и выключает экран, а также отключает звук. Внизу находится POT, который подключен к динамику внутри", — написал инженер.

[ + – ] Реальный аналог телевизора из "Симпсонов"

Макет телевизора и деталей к нему он создавал в программе Fusion 360, а распечатал их на 3D-принтере Ender 3 Pro.

"… я собираюсь написать руководство, как только смогу. Disney, если ты здесь, у тебя есть свободная должность R+D? У меня есть опыт! Для кого-то телевизор, для кого-то — миниатюрные американские флаги! Спасибо!", — написал блогер.

Ранее мы сообщали о том, что диджитал-артист создал симулякр Земли, благодаря чему смог продемонстрировать, как менялась наша планета на протяжение 4,5 млрд. лет.