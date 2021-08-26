Simpsons TV: американець створив робочий телевізор, як у мультсеріалі "Сімпсони" (відео)

Пристрій, надрукований на 3D-принтері, показує серії 11-ти сезонів мультсеріалу.

Користувач соцмережі Reddit buba447 (справжнє ім'я Брендон Вітроу) за допомогою 3D-принтера надрукував телевізор, який є точною копією пристрою із серіалу "Сімпсони".

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Про це він повідомив на своїй сторінці.

Інженер-програміст, художник, орнітолог і любитель "Сімпсонів" — так користувач позиціонує себе, — зняв відеоролик, де продемонстрував можливості мінітелевізора. Він також поділився технічними характеристиками гаджета.

Отже, мультяшний телек працює завдяки Raspberry Pi Zero — мініатюрного комп'ютера розміром менше флешки, що складається з процесора Broadcom BCM2835, оперативної пам'яті 512 МБ портів введення-виведення, слота для microSD-карти і мультимедійних інтерфейсів. Вітроу використовував карту пам'яті на 32 ГБ, а також TFT-дисплей розміром 640x480 пікс. Завдяки розумній начинці, крихітний гаджет показує серії 11-ти сезонів "Сімпсонів" у довільному порядку.

[ + – ] Мультяшний телевізор Сімпсонів

"Pi працює під управлінням ОС Jessie Lite. Усі епізоди були стиснуті й завантажені на SD-карту. Коли Pi вмикається через USB-порт на задній панелі телевізора, він починає випадкове відтворення епізодів. Коли епізод закінчується, випадковим чином вибирається наступний. Верхня кнопка підключена до GPIO — вона вмикає і вимикає екран, а також відключає звук. Внизу знаходиться POT, який підключений до динаміка всередині", — написав інженер.

[ + – ] Реальний аналог телевізора із "Сімпсонів"

Макет телевізора і деталей до нього він створював у програмі Fusion 360, а роздрукував їх на 3D-принтері Ender 3 Pro.

"...я збираюся написати керівництво, як тільки зможу. Disney, якщо ти тут, у тебе є вільна посада R+D? У мене є досвід! Для когось телевізор, для когось — мініатюрні американські прапори! Спасибі!" — написав блогер.

Раніше ми повідомляли про те, що діджитал-артист створив симулякр Землі, завдяки чому зміг продемонструвати, як змінювалася наша планета протягом 4,5 млрд років.