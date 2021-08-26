Долой бумагу: Airbus создала цифровой журнал с гибким OLED-дисплеем для самолетов (фото)

С помощью е-журнала пассажиры смогут не только читать новости, но и смотреть фильмы или слушать музыку.

Авиапроизводитель Airbus представил гаджет с гибким OLED-дисплеем, призванный заменить бумажные журналы в самолетах.

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Об этом сообщает портал Gizmodo.

С развитием цифровых технологий люди все реже пользуются печатными изданиями, да и компаниям дорого обходится покупка и утилизация принта. Airbus предложила пассажирам самолетов альтернативу в виде устройства, предоставляющее свежую информацию, при этом легко чистится и не рвется. По мнению разработчиков, плюс OLED-журнала еще и в том, что он намного удобнее и экономнее встроенных в сиденье экранов и арендованных планшетов.

В итоге удалось создать устройство размером с обычный iPad, форм-фактор которого напоминает самый настоящий журнал. С его помощью пассажиры смогут прямо в салоне заказывать еду, читать цифровые версии изданий, смотреть фильмы, телепередачи, слушать музыку и открывать сайты в браузере, но при условии, что все эти удовольствия "потянет" Wi-Fi. На внутренней стороне "обложки" разместили инструкцию с правилами безопасности, которую пользователи будут всегда видеть перед собой.

OLED-дисплей не только выглядит лучше, чем дешевые ЖК-дисплеи на спинках сидений, но также потребляет меньше энергии и потенциально комфортнее, ведь пассажиры смогут разместить их в любом удобном положении. При этом цифровой журнал намного легче дезинфицировать в промежутках между полетами, что особенно важно во время пандемии. Судя по фото, гаджет будет прикреплен к сидениям при помощи кабеля-пружины, поэтому забрать его с собой не получится.

[ + – ] Цифровой журнал Airbus [ + – ] Экран играет роль страницы [ + – ] В компании решили не тратиться на бумагу [ + – ] Гаджет в салоне самолета [ + – ] Электронный журнал

Авиакомпания разработала устройство совместно с производителем гибких дисплеев Royole Technology. Они начали сотрудничать в 2018 году, изучая потенциал таких технологий в авиационной отрасли. Как отмечает Gizmodo, Royole создала первый в мире складной гибкий OLED-смартфон FlexPai, который оказался одним из худших продуктов на выставке CES в 2019 году. За последние годы компания значительно улучшила качество продукции, а другие разработчики, такие как Samsung, доказали, что потребителям нравятся гибкие OLED-дисплеи.

Ранее аналитики предсказали, что гибкий iPhone появится не раньше 2022 года, а складных смартфонов станет намного больше. Пока технология занимает относительно узкую нишу рынка из-за высокой стоимости и сложной технологии производства, вдобавок, производители продолжают экспериментировать с конструкциями и дизайнами.

Недавно компания Samsung представила инновационные прозрачные дисплеи Eco² OLED, которые пропускают больше света за счет встроенной поляризации. Такие экраны первыми получат смартфоны Galaxy Z Fold 3.