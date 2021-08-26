Геть папір: Airbus створила цифровий журнал із гнучким OLED-дисплеєм для літаків (фото)

За допомогою е-журналу пасажири зможуть не тільки читати новини, а й дивитися фільми або слухати музику.

Авіавиробник Airbus представив гаджет із гнучким OLED-дисплеєм, покликаний замінити паперові журнали в літаках.

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Про це повідомляє портал Gizmodo.

З розвитком цифрових технологій люди все рідше користуються друкованими виданнями, та й компаніям дорого коштує купівля та утилізація принта. Airbus запропонувала пасажирам літаків альтернативу у вигляді пристрою, що надає свіжу інформацію, при цьому легко чиститься і не рветься. На думку розробників, плюс OLED-журналу ще й у тому, що він набагато зручніший та економніший, ніж вбудовані в сидінні екрани й орендовані планшети.

Унаслідок вдалося створити пристрій розміром зі звичайний iPad, форм-фактор якого нагадує справжнісінький журнал. З його допомогою пасажири зможуть прямо в салоні замовляти їжу, читати цифрові версії видань, дивитися фільми, телепередачі, слухати музику і відкривати сайти в браузері, але за умови, що всі ці задоволення "потягне" Wi-Fi. На внутрішній стороні "обкладинки" розмістили інструкцію з правилами безпеки, яку користувачі завжди бачитимуть перед собою.

OLED-дисплей не тільки виглядає краще, ніж дешеві LCD-дисплеї на спинках сидінь, але також споживає менше енергії і потенційно комфортніший, адже пасажири зможуть розмістити їх у будь-якому зручному положенні. При цьому цифровий журнал набагато легше дезінфікувати в проміжках між польотами, що особливо важливо під час пандемії. Судячи з фото, гаджет буде прикріплений до сидінь за допомогою кабелю-пружини, тому забрати його із собою не вийде.

[ + – ] Цифровий журнал Airbus [ + – ] Екран телефону слугує сторінками [ + – ] У компанії вирішили не витрачатися на папір [ + – ] Гаджет у салоні літака [ + – ] Електронний журнал

Авіакомпанія розробила пристрій спільно з виробником гнучких дисплеїв Royole Technology. Вони почали співпрацювати в 2018 році, вивчаючи потенціал таких технологій в авіаційній галузі. Як зазначає Gizmodo, Royole створила перший в світі складаний гнучкий OLED-смартфон FlexPai, який виявився одним із найгірших продуктів на виставці CES у 2019 році. За останні роки компанія значно покращила якість продукції, а інші розробники, такі як Samsung, довели, що споживачам подобаються гнучкі OLED-дисплеї.

Раніше аналітики передбачили, що гнучкий iPhone з'явиться не раніше 2022 року, а складних смартфонів стане набагато більше. Поки технологія займає відносно вузьку нішу ринку через високу вартість і складну технологію виробництва, до того ж, виробники продовжують експериментувати з конструкціями і дизайнами.

Нещодавно компанія Samsung представила інноваційні прозорі дисплеї Eco² OLED, які пропускають більше світла за рахунок вбудованої поляризації. Такі екрани першими отримають смартфони Galaxy Z Fold 3.