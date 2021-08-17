Samsung представила революційні прозорі дисплеї: менше енергії та більше яскравості

Екрани нового покоління в смартфонах Galaxy Z Fold 3 пропускають більше світла, що дозволяє витрачати менше енергії без втрати яскравості.

Samsung представила принципово новий тип дисплеїв під назвою Eco² OLED.

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Подробиці компанія розкрила в своєму офіційному блозі.

Eco Square або "еко в квадраті" в назві має на увазі, що нові дисплеї стануть як "економнішими", так і екологічнішими. Завдяки революційній технології розробники позбулися поляризатора — додаткового шару непрозорого пластику, який поглинає зовнішні промені й усуває відблиски, але в той же час знижує яскравість OLED-екранів на 50% — у результаті смартфону доводиться витрачати більше енергії через підсвічування.

Samsung вдалося перемогти відблиски, використавши інноваційну структуру пікселів, що забезпечує "вбудовану" поляризацію. Завдяки їй панель добре поглинає зовнішнє випромінювання і при цьому вимагає на 25% менше енергії в порівнянні з OLED-панеллю в смартфоні Fold2. Eco² OLED став на 30% прозорішим, що також дозволило розробникам вперше помістити камеру під екран, який згинається.

[ + – ] Cтруктура дисплея Eco² OLED від Samsung Фото: Samsung

"Більше світла потрапляє на UPC (підекранну камеру — ред.), тим самим збільшуючи коефіцієнт пропускання модуля камери. Завдяки мінімальній кількості пікселів, нанесених на верхню частину отвору камери, Eco2 OLED забезпечує справжній повноекранний дизайн і збільшує видиму область", — пише Samsung .

Компанія очікує, що нові дисплеї забезпечать низьке енергоспоживання 5G-пристроїв і дозволять створювати більше пристроїв із підекранними камерами, а відмова від додаткового поляризаціонного шару зробить виробництво смартфонів екологічнішим.

Технологія Eco2 OLED вже запатентована в семи країнах, включаючи Південну Корею, Великобританію, США, Японію та Китай.

"З переходом на 5G і пристрої з великими складними екранами виникла потреба в енергоефективних компонентах, що компенсують проблеми, пов'язані з часом автономної роботи, які можуть виникнути при використанні цих технологій", — заявив керівник підрозділу Samsung Display Сунгчул Кім.

Раніше писали, що Samsung презентувала нове покоління смартфонів Z Fold і Z Flip під час заходу Unpacked. Так Galaxy Z Fold3 отримав екран з діагоналлю 7,6 дюймів і "невидиму" фронтальну камеру.

Повідомляли також, що Samsung вирішила збирати нові смартфони зі сміття, а саме — використовувати пластикову вторсировину. У найближчі п'ять років компанія прагне зробити виробництво повністю безвідходним і безпечнішим для навколишнього середовища.