Безвідходне виробництво: Samsung збиратиме нові смартфони зі сміття

Компанія вирішила не вивозити відходи на звалища, а пускати їх у справу, при цьому повністю відмовившись від використання пластика при виготовленні упаковок.

Samsung буде збирати смартфони з переробленої старої електроніки. Мета виробника — скоротити шкідливі викиди і слідування програмі "Galaxy для планети".

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Своїми планами компанія поділилася під час конференції Unpacked Event, передає ZDnet.

Південнокорейський бренд поставив перед собою низку завдань, які має намір виконати до 2025 року, щоб знизити згубну шкоду від виробництва гаджетів на навколишнє середовище, а також зменшити споживання ресурсів. В першу чергу компанія планує використовувати повторно перероблений пластик у всіх нових смартфонах, планшетах та інших пристроях лінійки Galaxy, щоб звести до нуля викиди комплектуючих на сміттєві звалища.

Крім цього Samsung пообіцяла повністю позбутися від пластику в упаковках для майбутніх смартфонів і знайти безпечніший для екології варіант.

Ще одне завдання для Samsung — знизити енергоспоживання зарядних пристроїв до 0,005 Вт або нижче, щоб економити електроенергію, коли смартфони вже заряджені. Поки зарядки бренду споживають близько 0,02 Вт енергії, і це вже один найнижчих показників на ринку.

[ + – ] Пристрої лінійки Galaxy Фото: ixbt.com

Представники Samsung також запускають програму вторинного використання старих моделей Galaxy, яка покликана знизити енергоспоживання. Компанія пообіцяла, що до 2025 року її філії у Мексиці та Бразилії повністю перейдуть на поновлювані джерела енергії, зараз в такому режимі вже працюють підрозділи в Китаї, Європі та США.

У річному звіті про розвиток, опублікованому в червні 2021 року, Samsung повідомила про збільшення викидів парникових газів на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, а це еквівалентне 14,8 млн тонн вуглекислого газу. Через це компанія провалила план по скороченню викидів. За інформацією Greenpeace, зараз викопне паливо забезпечує 82% всіх потреб виробника.

Того ж дня LG взяла на себе зобов'язання знизити свої викиди у межах Паризької угоди щодо зниження глобального потепління до 1,5 градусів за Цельсієм, а також пообіцяла до 2050 року повністю перейти на екологічні джерела енергії. Ймовірно, така політика також вплинула на рішення Samsung.

"Якщо порівнювати двох південнокорейських технологічних гігантів, викиди парникових газів від виробництва Samsung збільшилися у 2020 році, LG знизила обсяг викидів на 12% минулого року порівняно з 2019 роком, зробивши близько 1,3 млн тонн еквівалента двоокису вуглецю", — пишуть аналітики.

Фокус склав топ 15 кращих бюджетних смартфонів в Україні. Апарати Samsung зайняли високі позиції завдяки як новим, так і старим моделям, які не втрачають популярності у 2021 році.