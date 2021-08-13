Безотходное производство: Samsung будет собирать новые смартфоны из мусора

Компания решила не вывозить отходы на свалки, а пускать их в дело. Вероятно, скоро мы увидим новые эко-гаджеты серии Galaxy.

Samsung будет собирать смартфоны из переработанной старой электроники. Цель производителя — сократить вредные выбросы и следование программе "Galaxy для планеты".

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Своими планами компания поделилась во время конференции Unpacked Event, передает ZDnet.

Южнокорейский бренд поставил перед собой ряд задач, которые намерен выполнить к 2025 году, чтобы снизить пагубный вред от производства гаджетов на окружающую среду, а также уменьшить потребление ресурсов. В первую очередь компания планирует использовать вторично переработанный пластик, во всех новых смартфонах, планшетах и других устройствах линейки Galaxy, чтобы свести к нулю выбросы комплектующих на мусорные свалки.

Помимо этого Samsung пообещала полностью избавиться от пластика в упаковках для будущих смартфонов и найти вариант, более безопасный для экологии.

Еще одна задача для Samsung — снизить энергопотребление зарядных устройств до 0,005 Вт или ниже, чтобы экономить электроэнергию, когда смартфоны уже заряжены. Пока зарядки бренда потребляют около 0,02 Вт энергии, и это уже один самых низких показателей на рынке.

[ + – ] Устройства линейки Galaxy Фото: ixbt.com

Представители Samsung также запускают программу вторичного использования старых моделей Galaxy, которая призвана снизить энергопотребление. Компания пообещала, что к 2025 году ее филиалы в Мексике и Бразилии полностью перейдут на возобновляемые источники энергии, сейчас в таком режиме уже работают подразделения в Китае, Европе и США.

В годовом отчете о развитии, опубликованном в июне 2021 года, Samsung сообщила об увеличении выбросов парниковых газов на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а это эквивалентно 14,8 млн тонн углекислого газа. Из-за этого компания провалила план по сокращению выбросов. По информации Greenpeace, сейчас ископаемое топливо обеспечивает 82% всех потребностей производителя.

В тот же день LG взяла на себя обязательство снизить свои выбросы в рамках Парижского соглашения по снижению глобального потепления до 1,5 градусов по Цельсию, а также пообещала к 2050 году полностью перейти на экологичные источники энергии. Вероятно, такая политика также повлияла на решения Samsung.

"Сравнивая двух южнокорейских технологических гигантов, в то время как выбросы парниковых газов от производства Samsung увеличились в 2020 году, LG снизила объем выбросов на 12% в прошлом году по сравнению с 2019 годом, произведя около 1,3 млн тонн эквивалента двуокиси углерода", — пишут аналитики.

Фокус составил топ 15 лучших бюджетных смартфонов в Украине. Аппараты Samsung заняли высокие позиции благодаря как новым, так и старым моделям, которые не теряют популярности в 2021 году.