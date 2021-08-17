Samsung представила революционные прозрачные дисплеи: меньше энергии и больше яркости

Экраны нового поколения в смартфонах Galaxy Z Fold 3 пропускают больше света, что позволяет тратить меньше энергии без потери яркости.

Samsung представила принципиально новый тип дисплеев под названием Eco² OLED.

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Подробности компания раскрыла в своем официальном блоге.

Eco Square или "эко в квадрате" в названии подразумевает, что новые дисплеи станут как более "экономными", так и более экологичными. Благодаря революционной технологии, разработчики избавились от поляризатора — дополнительного слоя непрозрачного пластика, который поглощает внешние лучи и устраняет блики, но в то же время снижает яркость OLED-экранов на 50% — в результате смартфону приходится тратить больше энергии из-за подсветки.

Samsung удалось победить блики, использовав инновационную структуру пикселей, обеспечивающей "встроенную" поляризацию. Благодаря ей панель хорошо поглощает внешнее излучение и при этом требует на 25% меньше энергии по сравнению с OLED-панелью в смартфоне Fold2. Eco² OLED стал на 30% более прозрачным, что также позволило разработчикам впервые поместить камеру под сгибающийся экран.

[ + – ] Cтруктура дисплея Eco² OLED от Samsung Фото: Samsung

"Больше света попадает на UPC (подэкранную камеру, — ред.), тем самым увеличивая коэффициент пропускания модуля камеры. Благодаря минимальному количеству пикселей, нанесенных на верхнюю часть отверстия камеры, Eco2 OLED обеспечивает настоящий полноэкранный дизайн и увеличивает видимую область", — пишет Samsung.

Компания ожидает, что новые дисплеи обеспечат низкое энергопотребление 5G-устройств и позволят создавать больше устройств с подэкранными камерами, а отказ от дополнительного поляризационного слоя сделает производство смартфонов более экологичным.

Технология Eco2 OLED уже запатентована в семи странах, включая Южную Корею, Великобританию, США, Японию и Китай.

"С переходом на 5G и устройства с большими складными экранами возникла потребность в энергоэффективных компонентах, компенсирующих проблемы, связанные со временем автономной работы, которые могут возникнуть при использовании этих технологий", — заявил руководитель подразделения Samsung Display Сунгчул Ким.

Ранее писали, что Samsung презентовала новое поколение смартфонов Z Fold и Z Flip во время мероприятия Unpacked. Так Galaxy Z Fold3 получил экран с диагональю 7,6 дюймов и "невидимую" фронтальную камеру.

Сообщали также, что Samsung решила собирать новые смартфоны из мусора, а именно — использовать пластиковое вторсырье. В ближайшие пять лет компания стремится сделать производство полностью безотходным и более безопасным для окружающей среды.