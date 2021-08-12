Снизила цены и спрятала камеру под дисплей: Samsung презентовала новые смартфоны (видео)

Компания анонсировала новое поколение телефонов Z Fold и Z Flip. Фокус детально расскажет об этих моделях.

Samsung на днях презентовала третье поколение Z Fold и Z Flip в ходе мероприятия Unpacked. Большинство изменений поверхностны, но несколько обновлений все же важны, например, снижение цен на флагманы.

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Galaxy Z Fold3: характеристики смартфона

Как сообщает издание newatlas.com, Galaxy Z Fold3 оснащен 7,6-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2208x1768 пикс., частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1200 нит, а также совместим со стилусом S Pen. Внешний экран имеет разрешение 2268x832 пикс., 6,2-дюймовую диагональ, частоту обновления 120 Гц и более высокую яркость 1500 нит.

Флагман может похвастать пятью различными камерами — 10-мегапиксельной, расположенной на передней панели, 4-мегапиксельной для селфи и тремя основными 12-мегапиксельными камерами, расположенными на задней панели, — широкоугольной, сверхширокоугольной и телеобъективом.

Отметим, что камера для селфи буквально спрятана под дисплеем. Такую конструкцию предлагали многие бренды электроники, но именно Samsung удалось первой ее реализовать в потребительских устройствах, поставленных на поток. Вероятно, что подобные камеры появятся в iPhone нового поколения.

"Под капотом" у Galaxy Z Fold3 находятся:

5-нм процессор Octacore с частотой 2,84 ГГц,

12 ГБ оперативной памяти,

256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти

аккумулятором на 4400 мАч,

ОС Android 11,

возможность подключения 5G.

[ + – ] Видеообзор смартфонов Z Fold3 и Z Flip 3

Практически все это присутствовало в предыдущей модели — на самом деле, емкость аккумулятора даже немного снизилась, с 4500 до 4000 мАч. Основными обновления коснулись камер, стилуса, процессора, увеличения встроенной памяти, а также яркости и энергоэффективности экранов.

Тем не менее, есть пара настроек для удобства использования гибкого смартфона. Его большой экран можно легко разделить, чтобы несколько приложений можно было запускать "бок о бок". App Pair позволяет пользователям устанавливать ярлыки для пар приложений, которые они часто используют вместе, и есть новая панель задач, которая помогает переключаться между приложениями, не возвращаясь на главный экран.

Samsung также улучшила долговечность складного телефона, выполнив корпус из упрочненного алюминия, а дисплей — из Gorilla Glass Victus и новой защитной пленки. Водонепроницаемость нового смартфона Самсунг имеет степень защиты IPX8. Это означает, что ему не страшно погружение на глубину до 1,5 м до 30 мин.

Такие же показатели прочности имеет и второй новый аппарат Samsung — Galaxy Z Flip3. Это устройство выполнено в формфакторе "телефон-раскладушка". О нем мы расскажем ниже.

[ + – ] Смартфон Galaxy Z Flip3 Фото: Samsung

Galaxy Z Flip3: основные характеристики телефона

Смартфон Galaxy Z Flip3 оснащен 6,7-дюймовым основным дисплеем AMOLED с разрешением 2640x1080 пикс., частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 1200 нит. Внешний экран имеет размер 1,9 дюйма — что в четыре раза больше, чем у предыдущей модели — и разрешение 260x512. Он предназначен для отображения уведомлений о полученных сообщениях, звонках, времени, погоды и пр.

Складной смартфон Z Flip3 оснащен тремя камерами: селфи-камерой на 10 Мп и парой основных камер на 12 Мп.

На его борту также установлены:

8 ГБ оперативной памяти,

128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти

аккумулятор на 3300 мАч,

поддержка 5G,

5-нанометровый процессор Octacore.

Пользователи могут совершать платежи при помощи Samsung Pay, не раскрывая телефон. Также в сложенном состоянии он позволит снимать фото и видео.

Цены на оба телефона компания-разработчик решила немного снизить по сравнению с прошлым годом. Так, Galaxy Z Fold3 будет стоить от $1799,99, а Z Flip3 — $999,99. Обе модели поступят в продажу 27 августа в США, Европе и Южной Корее.

Ранее мы сообщали о том, что Samsung уже 15-й год подряд является лидером среди поставщиков смарт-телевизоров.