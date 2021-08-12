Знизила ціни і сховала камеру під дисплей: Samsung презентувала нові смартфони (відео)

Компанія анонсувала нове покоління телефонів Z Fold і Z Flip. Фокус детально розповість про ці моделі.

Samsung днями презентувала третє покоління Z Fold і Z Flip під час заходу Unpacked. Більшість змін поверхневі, але кілька оновлень все ж важливі, наприклад, зниження цін на флагмани.

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Galaxy Z Fold3: характеристики смартфона

Як повідомляє видання newatlas.com, Galaxy Z Fold3 оснащений 7,6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2208x1768 пікс., частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 1200 ніт, а також сумісний зі стилусом S Pen. Зовнішній екран має розширення 2268x832 пікс., 6,2-дюймову діагональ, частоту оновлення 120 Гц і вищу яскравість 1500 ніт.

Флагман може похвалитися п'ятьма різними камерами — 10-мегапіксельною, розташованою на передній панелі, 4-мегапіксельною для селфі і трьома основними 12-мегапіксельними камерами, розташованими на задній панелі, — ширококутною, надширококутною і телеоб'єктивом.

Зазначимо, що камера для селфі буквально захована під дисплеєм. Таку конструкцію пропонували багато брендів електроніки, але саме Samsung вдалося першій її реалізувати у споживчих пристроях, поставлених на потік. Імовірно, що подібні камери з'являться в iPhone нового покоління.

"Під капотом" у Galaxy Z Fold3 знаходяться:

5-нм процесор Octacore з частотою 2,84 ГГц,

12 ГБ оперативної пам'яті,

256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам'яті

акумулятором на 4400 мАг,

ОС Android 11,

можливість підключення 5G.

[ + – ] Відеоогляд смартфонів Z Fold3 і Z Flip 3

Практично все це було присутнє у попередній моделі — насправді, ємність акумулятора навіть трохи знизилася, з 4500 до 4000 мАг. Основні оновлення торкнулися камер, стилуса, процесора, збільшення вбудованої пам'яті, а також яскравості та енергоефективності екранів.

Тим не менше, є кілька налаштувань для зручності використання гнучкого смартфона. Його великий екран можна легко розділити, щоб кілька додатків можна було запускати "пліч-о-пліч". App Pair дозволяє користувачам встановлювати ярлики для пар додатків, які вони часто використовують разом, і є нова панель завдань, яка допомагає перемикатися між додатками, не повертаючись на головний екран.

Samsung також поліпшила довговічність складного телефону, виконавши корпус зі зміцненого алюмінію, а дисплей — з Gorilla Glass Victus і нової захисної плівки. Водонепроникність нового смартфона Самсунг має ступінь захисту IPX8. Це означає, що йому не страшне занурення на глибину до 1,5 м до 30 хв.

Такі ж показники міцності має і другий новий апарат Samsung — Galaxy Z Flip3. Цей пристрій виконаний у формфакторі "телефон-розкладачка". Про нього ми розповімо нижче.

[ + – ] Смартфон Galaxy Z Flip3 Фото: Samsung

Galaxy Z Flip3: основні характеристики телефону

Смартфон Galaxy Z Flip3 оснащений 6,7-дюймовим основним дисплеєм AMOLED з роздільною здатністю 2640x1080 пікс., частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю до 1200 ніт. Зовнішній екран має розмір 1,9 дюйма — що в чотири рази більше, ніж у попередньої моделі — і розширення 260x512. Він призначений для відображення повідомлень про отримані повідомлення, дзвінки, часу, погоди та ін.

Складаний смартфон Z Flip3 оснащений трьома камерами: селфі-камерою на 10 Мп і парою основних камер на 12 Мп.

На його борту також встановлені:

8 ГБ оперативної пам'яті,

128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті

акумулятор на 3300 мАг,

підтримка 5G,

5-нанометровий процесор Octacore.

Користувачі можуть здійснювати платежі за допомогою Samsung Pay, не розкриваючи телефон. Також у складеному вигляді він дозволить знімати фото і відео.

Ціни на обидва телефони компанія-розробник вирішила трохи знизити порівняно з минулим роком. Так, Galaxy Z Fold3 коштуватиме від $1799,99, а Z Flip3 — $999,99. Обидві моделі надійдуть у продаж 27 серпня в США, Європі та Південній Кореї.

Раніше ми повідомляли про те, що Samsung вже 15-й рік поспіль є лідером серед постачальників смарт-телевізорів.